Строительство железнодорожного вокзала начнется с возведения фундамента и монолитных стен

В ОАО «РЖД» пообещали начать строительно-монтажные работы и возвести фундамент и монолитные стены до конца 2024 года. Об этом стало известно в ходе встречи представителей ОАО «РЖД» и врио губернатора Югры Русланом Кухаруком, сообщает «Сургутская трибуна».

«В этом году у нас будут возведены фундаментные плиты, а также вертикальные и горизонтальные монолитные перекрытия. На следующий год запланированы закрытие контура, фасадные работы, инженерия и отделка. На данный момент мы получили положительное решение по главгосэкспертизе по объекту в Сургуте», – рассказал заместитель начальника Свердловской железной дороги по Сургутскому территориальному управлению Евгений Шумов.

Ранее появилась информация, что новый ж/д вокзал заработает в 2025 году. Чуть позже сургутянам представили обновленный проект объекта.