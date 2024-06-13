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Фундамент и монолитные стены для нового ж/д вокзала Сургута поставят до конца года

Строительство железнодорожного вокзала начнется с возведения фундамента и монолитных стен

Фундамент и монолитные стены для нового ж/д вокзала Сургута поставят до конца года
Фото: телеграм-канал Евгения Маркова

В ОАО «РЖД» пообещали начать строительно-монтажные работы и возвести фундамент и монолитные стены до конца 2024 года. Об этом стало известно в ходе встречи представителей ОАО «РЖД» и врио губернатора Югры Русланом Кухаруком, сообщает «Сургутская трибуна».

«В этом году у нас будут возведены фундаментные плиты, а также вертикальные и горизонтальные монолитные перекрытия. На следующий год запланированы закрытие контура, фасадные работы, инженерия и отделка. На данный момент мы получили положительное решение по главгосэкспертизе по объекту в Сургуте», – рассказал заместитель начальника Свердловской железной дороги по Сургутскому территориальному управлению Евгений Шумов.

Ранее появилась информация, что новый ж/д вокзал заработает в 2025 году. Чуть позже сургутянам представили обновленный проект объекта.


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Сегодня в 11:44, просмотров: 96, комментариев: 0
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