16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,0214   EUR  95,7391  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сургутянка победила на чемпионате России по бильярдному спорту

Сургутянка завоевала золото на чемпионате России по бильярдному спорту

​Сургутянка победила на чемпионате России по бильярдному спорту
Фото: телеграм-канал администрации Сургута

Жительница Сургута Алина Зябирова завоевала золотую медаль на чемпионате России по бильярдному спорту по правилам игры «Свободная пирамида» среди женщин. Среди мужчин победителем стал представитель Ростовской области Иосиф Абрамов, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

Торжественное закрытие чемпионата состоялось накануне, 11 июня, в Сургуте. Соревнования прошли на площадке спортивного комплекса «Премьер-Арена».

Сегодня, 12 июня, в Сургуте стартует чемпионат мира по бильярдному спорту. Он продлится до 16 июня. Югорский город в третий раз станет мировой столицей бильярда.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:02, просмотров: 21, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 1817
  2. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 1214
  3. Сургутянам представили откорректированный график отключения горячей воды 675
  4. ​Еще 20 дачных участков Нижневартовска затопило из-за повышение уровня воды в Оби 622
  5. ​Что сказал врио губернатора Югры Руслан Кухарук о Сургуте? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 613
  6. ​Руслан Кухарук отпразднует День России и День города с сургутянами 580
  7. ​В Сургуте открылось уникальное детское кардиохирургическое отделение 573
  8. В Сургуте встретятся сильнейшие бильярдисты мира 565
  9. ​За молодых 564
  10. ​Вице-губернатор Югры Александр Тиртока ушел в отставку 558
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 4329
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 3634
  3. ​«Русские витязи» летят в Сургут на юбилей 1959
  4. ​Одни за всех 1919
  5. ​Надеюсь, зрители концерта «Любэ» на День города выйдут из Ледового дворца и поделятся с остальными впечатлениями 1913
  6. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 1817
  7. ​Федеральный холдинг построит в Сургуте завод по изготовлению труб 1749
  8. ​Проект нового генплана Сургута нужно отложить и переделать его по-человечески 1701
  9. ​В Югре раскрыли аферу с миллионными кредитами 1646
  10. ​Ключевые итоги 14 лет Натальи Комаровой, и как изменится стиль управления Югрой при новом губернаторе 1633
  1. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 7924
  2. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 6669
  3. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 5165
  4. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 4924
  5. ​Слово об отце 4733
  6. ​Молодым семьям России предложили давать беспроцентные займы на жилье 4676
  7. Время, вперёд! 4457
  8. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 4329
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 3634
  10. ​Уютная среда убежала от дикарей 3605

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика