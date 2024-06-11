Власти Сургута напомнили о мерах профилактики вируса АЧС

Жителям Сургута напомнили о высоко заразной инфекционной болезни домашних свиней и диких кабанов — АЧС (Африканская чума свиней). Возбудитель АЧС – вирус, который очень устойчив во внешней среде и способен сохранятся до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. На досках, кирпиче и других материалах вирус может сохраняться до 180 дней.

Владельцам свиноводческих хозяйств необходимо обеспечить безвыгульное содержания свиней, исключить скармливания свиньям пищевых отходов и продуктов разделки добытых кабанов, а также контакты домашней птицы с дикой и синантропной.