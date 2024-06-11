По случаю 430-летия Сургута в городе пройдет выставка детских рисунков

В честь 430-летия Сургута городской Интеллектуальный клуб подготовил особенный подарок землякам. На базе общественной организации пройдет выставка детских художественных работ, посвященных истории Сургута и развитию сквера в 27-м микрорайоне. Мероприятие будет проходить с 5 по 12 июня на трех площадках города. Лучшие из представленных работ будут отмечены ценными призами и станут основой для создания городских граффити.

Первая часть выставки ожидает посетителей в историческом парке «Россия – Моя история. Югра» (Мелик-Карамова, 4/4). Здесь с 5 по 12 июня будут выставлены работы учеников гимназии им. Салманова и школ №26, №29, №44. Посмотреть на них можно будет в будние дни с 10:00 до 19:00, а в субботу и воскресенье – с 10:00 до 20:00.

Вторая точка проведения выставки – АРТ-резиденция «КВАРТИРА» на улице Магистральная, 28. Там будут размещены работы школьников из школ №18, №20, №27, №44, №45 и студии «АРТ-Магия». Выставка будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Также экспозиция будет организована в самом Интеллектуальном клубе на ул. Ленина, 35 (вход слева от «Агентства воздушных сообщений»). Там с 10 по 12 июня с 17:00 до 19:00 будут представлены рисунки от учащихся разных школ Сургута.

Выставка реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.