На железнодорожном переезде Сургут - Ульт-Ягун ограничат движение транспорта из-за ремонта

На железнодорожном переезде Сургут - Ульт-Ягун в конце июня ограничат движение транспорта. Там пройдет ремонт, сообщает телеграм-канал администрации Сургутского района.

«28, 29 и 30 июня с 08:00 до 20:00 на железнодорожном переезде, расположенном на 4 км автодороги Сургут – Ульт-Ягун, будут проходить ремонтные работы», - говорится в сообщении.

28 и 29 июня транспорт будут пускать в одностороннем порядке, а 30 июня переезд перекроют полностью, уточнили в управлении ГО и ЧС администрации Сургутского района.