Рассказываем, кто из политэлиты поучаствует в праздновании Дня России и Дня Сургута

В Сургуте в мероприятиях, приуроченных ко Дню России и Дню города, примет участие временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук. Об этом рассказали siapress.ru в пресс-службе администрации.

«Серию праздничных мероприятий посетят почетные граждане города Сургута: Вера Ивановна Панасевич, Валерий Шейхиевич Салахов и другие. Приедут поздравить Сургут с юбилеем и делегации городов-партнеров: Гомель, Тюмень и Санкт-Петербург», − рассказали в мэрии.

Когда-то парад невест был визитной карточкой Дня города, 2016

Не забыли про Сургут и бывшие руководители города: Андрей Филатов, Вадим Шувалов, Александр Сидоров, Юрий Мелихов и Александр Чинчевич. Они также примут участие в празднике.

Приедет ли Комарова на празднование − неизвестно. Фото со Дня города, 2019

Афиша мероприятий на День города и День России в Сургуте − в нашем материале.