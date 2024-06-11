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​В Сургуте открылось уникальное детское кардиохирургическое отделение

Открытие детское кардиохирургическое отделения в Сургуте позволит развивать новые технологии

​В Сургуте открылось уникальное детское кардиохирургическое отделение
Фото: vk.com/cardioc

В Окружном кардиоцентре Сургута открылось первое в Югре детское кардиохирургическое отделение. Торжественное открытие прошло в канун 430-летия города.

«В Югре детская кардиохирургия начала формироваться в 1998 году, когда врачи Кардиодиспансера выполнили первую операцию на сердце ребёнку. За 25 лет было спасено более 2800 жизней! Сегодня службу ждет новый этап развития — в условиях отдельного специализированного отделения», − рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Детское кардиохирургическое отделение оборудовали всем необходимым для комфортного пребывания пациентов и их родителей. Для детей организовали игровую комнату, мультимедийное оборудование, отдельные санузлы, комнату для приготовления детского питания и многое другое.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 113, комментариев: 0
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