Ранее из-за холодов в Сургуте отложили отключение горячей воды

Власти Сургута опубликовали откорректированный график горячего водоснабжения. Напоминаем, ранее начало работ перенесли из-за холодов.
С 06.06.2024. по 19.06.2024. отключение зоны теплоснабжения котельной № 1, 2 ЦТП № 4, 10, 11, 6, 15, 28, 27, 25, 29, 94, ПС №1, 2, а также отключение ЦТП № 1, 5, 16, 99, 24, 95, 96, 30, 49,103 (зона теплоснабжения СГРЭС-1).
ИТП (микрорайон 1А)
- пр. Набережный 12
- ул. Энтузиастов 1, 3
ПС №1, 2 (микрорайон 1)
- ул. Восход 17, 19
- пр. Молодежный 3, 4, 5, 6
- пр. Набережный 20, 26
- ул. Артема 8
- ул. М.Поливановой 11
ИТП (микрорайон 1,2,4)
- ул. Энтузиастов 4, 42, 44, 17, 25
- ул. 60 лет Октября 2
- ул. Восход 1,2,21
ЦТП № 94 (микрорайон 2)
- пр. Набережный 46, 48
- ул. Энтузиастов 37, 39, 45
- ул. 60 лет Октября 14
- пр. Набережный 50, 51, 53, 54
Тепловые узлы (микрорайон 2)
- ул. Артема 13
- ул. Энтузиастов 41
ЦТП № 4 (микрорайон 4)
- ул. Губкина 14, 16, 18
- ул. Энтузиастов 6, 8, 40
- ул. Нефтяников 29а
ЦТП № 27 (микрорайон 4)
- ул. Нефтяников 11, 21
ЦТП № 15 (микрорайон 6)
- ул. Губкина 15, 17, 21
- ул. Г.Кукуевицкого 5/3
- ул. Энтузиастов 52 (бл. Б,В)
ЦТП № 28 (микрорайон 6)
- ул. Губкина 23
- ул. Г.Кукуевицкого 7, 9, 9/1
ЦТП № 29 (квартал 3)
- ул. Нефтяников 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1
ИТП (квартал 3)
- ул. Г.Кукуевицкого 15/3
ЦТП № 25 (микрорайон А)
- ул. Ленинградская 10а, 15, 17
- ул. Кукуевицкого 20
- пр. Набережный 6, 8, 10, 12/1, 14
ЦТП № 6 (микрорайон А)
- пр. Дзержинского 6/1, 6/2, 8, 8а, 8б, 10, 12
- ул. Ленинградская 1, 3, 4, 5, 7
- пр. Набережный 2, 4, 4б, 4в
ЦТП №10 (микрорайон А)
- ул. Г.Кукуевицкого 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1
ЦТП № 11 (микрорайон А)
- пр. Дзержинского 14а, 14б, 14в, 18, 24, 16в
- ул. Г.Кукуевицкого 8/1, 10/4, 10/5
- ул. Магистральная 10, 22, 22а, 24, 26, 28
ЦТП № 1 (микрорайон 3)
- ул. 60 лет Октября 3
- пр. Набережный 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80
- ул. Энтузиастов 47, 51, 53
ЦТП № 5 (микрорайон 5)
- ул. Губкина 3, 5, 7, 9, 11
- ул. Ленина 59, 61, 61/1, 61/2
- ул. Энтузиастов 55, 59, 61, 63, 67, 69
ИТП (микрорайон Кедровый Лог)
- пр. Набережный 43, 45 (общежитие №8, 10)
ЦТП № 99 (МГБ) (микрорайон 5)
- пр. Ленина 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4
ЦТП № 16 (квартал А)
- ул. Г.Кукуевицкого 2, 4, 6/3
- пр. Ленина 49, 51, 53, 55
- ул. Магистральная 32, 34, 36
ЦТП № 30 (микрорайон 5А)
- пр. Ленина 69, 75/2, 73
- ул. И.Киртбая 5/2, 5/1
ЦТП № 95 (микрорайон 5А)
- ул. И.Киртбая 7, 9, 9/1, 13, 13/1
ЦТП № 49 (микрорайон 5А)
- ул. И.Киртбая 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 25
- ул. Ф.Показаньева 4, 6, 10, 10/1, 12
ЦТП № 103 (микрорайон 37)
- ул. И.Киртбая 20
ИТП (микрорайон 37)
- ул. И.Киртбая 18
ЦТП № 24 (микрорайон 11Б)
- пр. Ленина 66, 66/1, 68, 70, 70/1
- ул. Чехова 1, 3, 5, 5/1, 7 блок А
ЦТП № 96 (микрорайон 11Б)
- ул. Профсоюзов 12, 12/1, 12/2, 14/1,14
- ул. Чехова 9, 7 бл.Б
- пр. Ленина 72
ИТП (микрорайон 11Б)
пр. Ленина 74
С 10.06.2024 по 23.06.2024 отключение зоны теплоснабжения котельной № 21 пос. Звёздный.
ЦТП № 47 (пос. Звёздный)
- ул. Трубная 5/1, 5/2, 5/3
С 19.06.2024 по 02.07.2024 отключение зоны теплоснабжения котельной № 3, а также отключение ЦТП № 8, 21, 22, 36, 35, 70, 71, ИТП Майская 10,14, ИТП Ленина 41,43 (зона теплоснабжения ГРЭС-1).
ЦТП № 65 (микрорайон 9)
- ул. Просвещения 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 39, 41
- ул. Гагарина 14, 24 (А, Б, В), 26
ЦТП № 66 (микрорайон 10)
- ул. Гагарина 4, 6, 8 (А, Б, В), 10
- ул. Просвещения 13, 15, 17
- ул. Энергетиков 1, 1/1, 3, 3/2, 3/1,5
ЦТП № 67 (микрорайон 9)
- ул. Энергетиков 15, 17, 19, 21, 23, 25
- ул. Просвещения 52, 54
ЦТП № 68 (микрорайон 9)
- ул. Просвещения 43, 45, 47, 49
- ул. Энгельса 7, 9
- ул. Гагарина 30, 32, 34
- ул. Энергетиков 29
ИТП (микрорайон 9)
- ул. Энергетиков 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 13
- ул. Просвещения 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48
- ул. Гагарина 12
ЦТП № 69 (квартал 7)
- ул. Энергетиков 6, 16, 16а, 18, 26, 26/1
ИТП (квартал 7)
- ул. Энергетиков 10
ИТП (микрорайон №8)
- ул. Энергетиков 33, 31
ЦТП № 72 (микрорайон 8)
- ул. Республики 72, 74, 76
- ул. Энергетиков 35, 37, 39, 41, 43, 45
- пр-д Советов 3
ЦТП № 73
- пр. Набережный 3 (общежитие пожарной части)
ЦТП № 74
- ул. Республики 65, 67, 69, 71
Частный сектор:
- ул. Республики 73а, 75/5
ИТП
- ул. Республики 81, 83
ЦТП № 22 (микрорайон 7)
- ул. Декабристов 9, 13, 15
ЦТП № 8 (микрорайон 7)
- пр. Ленина 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1
- ул. Декабристов 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2
- ул. Майская 4, 6, 8, 6/2
ЦТП № 36 (микрорайон 7А)
- ул. Декабристов 6, 12, 12/1, 14
- пр. Дзержинского 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15
- ул. Майская 20, 22, 24
ЦТП № 35 (микрорайон 7А)
- ул. Декабристов 2;
- пр. Дзержинского 1, 3/2, 3/3, 3а, 3б, 7/1, 7/2, 7/3
ИТП (микрорайон 7А)
- ул. Ленина 41(жилой комплекс «Возрождение»)
- Ул. Ленина 43 (гостиничный комплекс «Возрождение»)
ИТП (микрорайон №7)
- ул. Майская 10, 14
ЦТП № 21 (микрорайон А)
- пр. Дзержинского 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 16а, 16б
- пр. Ленина 45 а,б,в,г
ЦТП № 70 (микрорайон 8)
- ул. Энергетиков 53, 55
- ул. Майская 1, 3, 5, 7, 13/1, 13/2
- ул. Республики 90,92
ЦТП № 71 (микрорайон 8)
- ул. Республики 82, 84, 86, 88, 70, 80
С 17.06.2024 по 30.06.2024 отключение зоны теплоснабжения котельной № 30 (пос. Лунный) Котельная №30 (пос. Лунный).
- ул. Аэрофлотская 13, 15, 17, 18/2, 21
- пос. Лунный д.1
- ул. Энергостроителей 2
С 01.07.2024 по 14.07.2024 отключение зоны теплоснабжения котельной № 27 (пр-т Набережный 17), зоны теплоснабжения котельной № 26 (пр-т Набережный 17/2).
- пр-т Набережный 17, 17/1, 17/2
С 01.07.2024 по 14.07.2024 отключение зоны теплоснабжения котельной № 13 ЦТП № 81 (микрорайон «Железнодорожный»).
- ул. Привокзальная 10
- ул. Грибоедова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
- ул. Мечникова 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13
- ул. Крылова 13, 15, 17
- ул. Толстого 20а
ЦТП № 82 (микрорайон «Железнодорожный»)
- ул. Привокзальная 2, 4, 4а, 4б, 6
- ул. Толстого 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30
- ул. Крылова 5, 7/1, 7/2, 7
ЦТП № 46 (микрорайон «ПИКС»)
- ул. Привокзальная 22, 24, 26, 28
- ул. Крылова 39/1, 43/1, 41/1
ЦТП № 80 (микрорайон «ПИКС»)
- ул. Крылова 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
ЦТП № 83 (микрорайон «ПИКС»)
- ул. Привокзальная 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 20/1, 18/4, 18/3
- ул. Грибоедова 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8
ИТП (микрорайон № 44)
- ул. Крылова 49
ИТП от КРП № 3 (микрорайон «ПИКС»)
- ул. Грибоедова 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10
ИТП (микрорайон «ПИКС»)
- ул. Привокзальная 18/2
С 01.07.2024 по 14.07.2024 отключение зоны теплоснабжения ГРЭС-2 – ВЖР ЦТП № 51 (микрорайон 23).
- ул. Мелик-Карамова 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 74Б
- ул.Мелик-Карамова 76, 76а, 76Б, 76В, 78
ЦТП № 52 (микрорайон 23)
- пр. Комсомольский 20/1
- ул. Федорова 59,61,65,67, 69
ЦТП № 53 (микрорайон 23)
- ул. Московская 32а, 34, 34/1, 34а, 34б
- пр. Комсомольский 6, 6/1, 12, 12/1 ,14/1, 14/3, 14/4, 14/6
ЦТП № 54 (микрорайон 23)
- ул. Мелик-Карамова 25, 25/1, 25/2, 90, 92
- ул. Федорова 5, 5/1, 5/2
ИТП (микрорайон 23)
- пр. Комсомольский 20
ИТП (микрорайон 23а)
- пр. Мелик-Карамова 4, 4/1, 4/2, 4/3 (ЖК «Возрождение»)
ЦТП № 55 (микрорайон 24)
- пр. Пролетарский 8, 8/1, 8/2,10, 10/1
- пр. Комсомольский 15
- ул. Геологическая 13/1, 15, 17, 19, 21
- ул. И.Кайдалова 28/1
ЦТП № 97 (микрорайон 24)
- ул. И.Кайдалова 28, 30
- ул. Геологическая 15/1
ИТП (микрорайон 24)
- пр. Комсомольский 9, 9/1, 11, 11/1, 11/2, 13
- пр. Пролетарский 10/2, 10/3 (общежитие)
ЦТП № 61 (микрорайон 25)
- пр. Пролетарский 12, 14, 18
- ул. Геологическая 18, 18/1, 22, 22/1, 24
- ул. Первопроходцев 1, 2, 4, 7/1
- ул. Комсомольский 17, 19
ЦТП № 62 (микрорайон 25)
- пр. Комсомольский 21, 21/1, 31
- пр. Пролетарский 20, 22, 24, 26
- ул. Первопроходцев 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2
ЦТП № 63 (микрорайон 25)
- пр. Комсомольский 25, 27, 27/1
- пр. Пролетарский 28, 30, 30/1
- ул. Югорская 12/4, 18, 20, 22, 24
- пр. Первопроходцев 13, 14, 14/1, 15/1, 18
ЦТП № 56 (микрорайон 26)
- ул. Югорская 1, 1/2, 1/1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4
- пр. Пролетарский 32
- ул. Ф.Салманова 2
- ул. Ф.Салманова 4 (общежитие пожарной части)
- ул. Озерная 22 (частный жилой дом)
- ул. Зеленая 40 (частный жилой дом)
- ул. Озерная 19/1 (частный жилой дом)
- ул. Озерная 17а (частный жилой дом)
ИТП (микрорайон 26)
- ул. Югорская 3
ИТП (микрорайон 30Б)
- ул. И.Захарова 2, 2/1, 4
ИТП от КРП № 6 (микрорайон 30)
- ул. И.Захарова 5, 5/1, 7, 9/1, 9/2
ЦТП № 59 (микрорайон 27)
- ул. Мелик-Карамова 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 47/1, 47/2
- пр-д Взлётный 2, 4/1, 11
- пр-д Мунарева 2
- ул. Югорская 34
ЦТП № 60 (микрорайон 27)
- пр. Комсомольский 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46
- ул. Югорская 30/1, 30/2, 32, 32/1
- пр. Взлетный 1, 4, 5, 5/1, 7
- пр-д Мунарева 4
ИТП от КРП № 1 (микрорайон 27А)
- ул. Югорская 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1
- Югорский тракт 43
ЦТП № 57 (микрорайон 28)
- ул. Югорская 7, 9
- пр. Комсомольский 48
- ул. Озерная 29
ИТП (микрорайон 28)
- ул. Югорская 13, 15, 17
- пр. Комсомольский 50, 52
ЦТП № 58 (микрорайон 28А)
- ул. Мелик-Карамова 20, 24, 28/1, 28/2, 28/3
- ул. Нагорная 3, 7, 9, 11, 13, 15
ЦТП № 101 (пос. ПСО-34)
- пос. ПСО 34 д. 2, 29, 30
ЦТП № 104 пос. Кедровый-2
- пос. Кедровый-2 д.13
пос. Финский
- ул. Загородная 1, 3
ЦТП № 100 (восточная промзона)
С 15.07.2024 по 28.07.2024 отключение зоны теплоснабжения котельной № 28 (пос. Юность) Котельная №28 (пос. Юность).
- ул. Шушенская 15
Частный сектор:
- ул. Саянская 1в, 1д, 2в
- ул. Шушенская 20а, 24, 24а, 26а
С 15.07.2024 по 28.07.2024 отключение зоны теплоснабжения котельной № 5 (пос. Дорожный) Котельная №5 (пос. Дорожный).
- ул. Дорожный 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21
- ул. Дорожный 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
- ул. Замятинская 13
С 05.08.2024 по 18.08.2024 отключение зоны теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Город, СГРЭС-1 – ПКТС – ВЖР ЦТП № 37 (микрорайон 14).
- ул. 50 лет ВЛКСМ 6а, 6б, 8, 10
- пр. Ленина 34, 36
- ул. Островского 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
- ул. Студенческая 7, 14, 16
ЦТП № 40 (микрорайон 15)
- пр. Мира 24, 26а, 28
- ул. Студенческая 11, 13, 17, 19, 21
ЦТП № 75 (микрорайон 16)
- пр. Мира 30, 30/1, 32, 32/1, 32/2, 34а, 34/1, 36, 36/1, 36/2
- ул. 50 лет ВЛКСМ 2, 2/1, 4, 4/1, 2/2
ЦТП № 12 (микрорайон 15А)
- пр. Мира 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37/1, 37/2, 39
- ул. Пушкина 1, 3, 5, 7, 15, 18
ЦТП № 13 (микрорайон 15А)
- ул. Пушкина 17, 19, 21
- ул. Островского 18, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28
- пр. Мира 31, 33
ЦТП № 14 (микрорайон 15А)
- ул. Пушкина 23, 25, 25а, 27, 29, 33
- ул. Островского 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46
ЦТП № 48 (микрорайон 16 А)
- ул. Пушкина 8, 8/1, 8/2, 8/3, 16, 22, 24
- ул. Пушкина 4 (общежитие пожарной части)
- ул. Маяковского 27/1
- ул. Профсоюзов 50
ЦТП № 41 (микрорайон «Хоззона»)
- ул. Маяковского 16, 18
- пр. Мира 44, 40
ЦТП № 42 (микрорайон 17)
- ул. Дружбы 14, 15
- ул. 50 лет ВЛКСМ 3
- ул. 30 лет Победы 13
ЦТП № 2 (микрорайон 17,18,19, 20)
- ул. 30 лет Победы 1, 1а, 3, 3а, 5, 9, 9а, 11, 24, 28
- ул. 50 лет ВЛКСМ 5, 5а, 7, 9, 11, 11а, 13
- ул. Береговая 72
- пр. Дружбы 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17
- пр. Ленина 28, 30, 32
- ул. Парковая, 26
- ул. Северная 71
- ул. Сибирская 14/1, 16/1, 18/1
- ул. Юности 6, 7, 19
Частный сектор:
- ул. Боровая 10
ИТП (микрорайон 20)
- ул. Маяковского 7, 9, 9/1, 9/2, 11
ИТП (микрорайон 20А)
- ул. Маяковского 10
- ул. 30 лет Победы 36
ИТП от КРП № 5 (микрорайон 20А)
- ул. Университетская 19,17, 15
- ул. Маяковского 8
ЦТП № 76 (микрорайон «Центральный»)
- б-р Свободы 2, 4, 8, 10
- пр. Ленина 13, 15
ИТП (микрорайон «Центральный»)
- ул. Ленина 11, 19, 23
ЦТП № 77 (микрорайон «Центральный»)
- пр. Ленина 25, 27, 29, 33
- б-р Свободы 12
ЦТП № 7 (микрорайон 12)
- ул. Бажова 2б, 2в, 3/1, 4, 6, 8
- ул. Бахилова 2, 4, 6, 8, 9а, 11
- пр. Ленина 38, 40, 42, 46
- ул. Островского 3, 5
ЦТП № 34 (микрорайон 11)
- ул. Бажова 10, 12, 14, 19, 21, 23
- ул. Бахилова 1, 3
- пр. Ленина 52, 50
- пр. Мира 6, 8
ЦТП № 33 (микрорайон 11)
- ул. Бажова 20, 22, 24, 29, 31
- пр. Ленина 54, 56, 58
- пр. Мира 4, 4/1
ЦТП № 9 (микрорайон 13)
- ул. Бажова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
- пр. Мира 10, 12, 14, 16, 20
- ул. Островского 11
ЦТП № 17 (микрорайон 13А)
- ул. Островского 9, 9/1, 19, 21, 21/1, 21а,
- пр. Мира 23/1
ЦТП № 18 (микрорайон 13А)
- ул. Лермонтова 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3
- пр. Мира 19
ЦТП № 19 (микрорайон 13А)
- ул. Островского 17, 29
- ул. Профсоюзов 40, 42
- б-р Писателей 21, 21/1
ИТП (микрорайон 13А)
- ул. Профсоюзов 38
ЦТП № 23 (микрорайон 13А)
- ул. Лермонтова 10, 12
- ул. Профсоюзов 32, 34, 34/1, 36
- б-р Писателей 15
ЦТП № 31 (микрорайон 11А)
- ул. Чехова 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20
- ул. Профсоюзов 16, 18, 18/1, 18/2, 22, 24, 24/1, 26, 28
- ул. Лермонтова 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 13/1, 13/2
ЦТП № 32 (микрорайон 11А)
- пр. Мира 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 15, 17
- ул. Лермонтова 1/1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2
- б-р Писателей 2
ЦТП № 26 (микрорайон 11А)
- ул. Чехова 4/1, 4/2, 4/3, 6, 7 блок В, 8, 10, 10/1, 12
- пр. Мира 1, 1/1
- ул. Ленина 62
ИТП (микрорайон 11А)
- пр. Мира 3
ЦТП № 64 (микрорайон 20А)
- ул. 30 лет Победы 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1
- ул. Университетская 27, 23, 23/5
- пр. Пролетарский 2, 2/1
ЦТП № 78 (микрорайон 32)
- пр. Пролетарский 1, 5, 3/1, 7/1
- ул. 30 лет Победы 52/1, 56/2
ЦТП № 79 (микрорайон 32)
- ул. 30 лет Победы 54, 56/1, 62
- ул. И.Каролинского 15, 13
- ул. 30 Лет Победы 64
ИТП (микрорайон 32)
- ул. И.Каролинского 9, 13/1
- ул. 30 лет Победы 60 (общежитие СурГПУ)
- ул. 30 лет Победы 60/1 (общежитие СурГУ)
- ул. Университетская 29, 29/2, 31
- ул. 30 лет Победы 50
- Пролетарский 9 (Гудзон)
ЦТП № 43 (микрорайон 33)
- ул. 30 лет Победы 37/1, 37/2, 37/3, 37/4
- ул. Быстринская 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20/2
ЦТП № 50 (микрорайон 33)
- ул. Быстринская 22, 22/1, 24/1, 24/2
- ул. 30 лет Победы 43/1, 43/2, 43, 45
ЦТП № 98 (микрорайон 33)
- ул. 30 лет Победы 39, 41/1, 41/2
- ул. Быстринская 20/1, 20/3, 20
ИТП (микрорайон 33)
- ул. 30 лет Победы 41, 37
- ул. Генерала Иванова 2
ЦТП № 38 (микрорайон 34)
- ул. Быстринская 2, 4, 6
- ул. Маяковского 28, 30, 32, 34
ЦТП № 39 (микрорайон 34)
- ул. Маяковского 20, 20/1, 22, 24, 26
- пр. Мира 49, 51
ИТП (микрорайон 34)
- ул. Быстринская 8, 10
ИТП от КРП №2 (микрорайон 34)
- пр. Мира 53, 53/1, 55, 55/1, 55/2
- ул. Генерала Иванова 3, 3/2, 5, 5/1, 7/1, 7
- ул. Быстринская 8/1, 12
ЦТП № 102 (микрорайон 31)
- ул. И.Захарова 27, 27/1
- ул. И.Захарова 23 малосемейное общежитие УВД
ИТП (микрорайон 31)
- Университетская 35 (общежитие СурГУ)
ИТП (микрорайон 30)
- ул. И.Каролинского 8 ,10, 12, 14, 14/1, 14/2
- ул. И.Захарова 9, 11/1, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/2, 17, 19
ИТП (микрорайон 31Б)
- ул. И.Захарова 20
- ул. Университетская 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 49
ЦТП № 45 (микрорайон 16А)
- ул. Маяковского 27, 33/2, 37, 39, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 49/1
- ул. Пушкина 14, 14/1, 18/1
ЦТП № 85 (микрорайон 18)
- ул. Университетская 5
- ул. Рабочая 31, 31/1, 31/2, 31а, 41 (мкр. 19)
- пр. Ленина 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 22, 24, 24/1, 24/3
- ул. Сибирская 11а, 11б
ИТП (микрорайон 18, 19)
- ул. Университетская 3, 7, 9, 11
- ул. Ленина 26, 16, 18
- ул. 30 лет Победы 10
- ул. Сибирская 15
С 10.06.2024 по 23.06.2024 отключение зоны теплоснабжения котельной КК-45 ООО «СГЭС».
– ул.Билецкого 5, 7, 9,12, 12/1, 14
– ул.Крылова 36, 38,20
– ул.Усольцева 19, 23,25
– ул.Крылова 47/2, 53/3, 53/4,53/2,53/1,53
– Югорский тракт, 4
– ул.Киртбая 22, 24/1, 24, 29, 31
С 05.08.2024 по 18.08.2024 отключение зоны теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Город, СГРЭС-1 – ПКТС – ВЖР.
КРП № 1, КРП № 3 (микрорайон №20 А)
– ул. Университетская 25/1, 25/2, 21, 23/1, 23/2, 23/4
– пр. Пролетарский 2а, 4/2
С 12.08.2024 по 25.08.2024 отключение зоны теплоснабжения котельной ООО «ТехСтрой» в 35А мкр.
– ул.Киртбая 27,27/1,29/2