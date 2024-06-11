Ранее из-за холодов в Сургуте отложили отключение горячей воды

Власти Сургута опубликовали откорректированный график горячего водоснабжения. Напоминаем, ранее начало работ перенесли из-за холодов.

С 06.06.2024. по 19.06.2024. отключение зоны теплоснабжения котельной № 1, 2 ЦТП № 4, 10, 11, 6, 15, 28, 27, 25, 29, 94, ПС №1, 2, а также отключение ЦТП № 1, 5, 16, 99, 24, 95, 96, 30, 49,103 (зона теплоснабжения СГРЭС-1).

ИТП (микрорайон 1А)

- пр. Набережный 12

- ул. Энтузиастов 1, 3

ПС №1, 2 (микрорайон 1)

- ул. Восход 17, 19

- пр. Молодежный 3, 4, 5, 6

- пр. Набережный 20, 26

- ул. Артема 8

- ул. М.Поливановой 11

ИТП (микрорайон 1,2,4)

- ул. Энтузиастов 4, 42, 44, 17, 25

- ул. 60 лет Октября 2

- ул. Восход 1,2,21

ЦТП № 94 (микрорайон 2)

- пр. Набережный 46, 48

- ул. Энтузиастов 37, 39, 45

- ул. 60 лет Октября 14

- пр. Набережный 50, 51, 53, 54

Тепловые узлы (микрорайон 2)

- ул. Артема 13

- ул. Энтузиастов 41

ЦТП № 4 (микрорайон 4)

- ул. Губкина 14, 16, 18

- ул. Энтузиастов 6, 8, 40

- ул. Нефтяников 29а

ЦТП № 27 (микрорайон 4)

- ул. Нефтяников 11, 21

ЦТП № 15 (микрорайон 6)

- ул. Губкина 15, 17, 21

- ул. Г.Кукуевицкого 5/3

- ул. Энтузиастов 52 (бл. Б,В)

ЦТП № 28 (микрорайон 6)

- ул. Губкина 23

- ул. Г.Кукуевицкого 7, 9, 9/1

ЦТП № 29 (квартал 3)

- ул. Нефтяников 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1

ИТП (квартал 3)

- ул. Г.Кукуевицкого 15/3

ЦТП № 25 (микрорайон А)

- ул. Ленинградская 10а, 15, 17

- ул. Кукуевицкого 20

- пр. Набережный 6, 8, 10, 12/1, 14

ЦТП № 6 (микрорайон А)

- пр. Дзержинского 6/1, 6/2, 8, 8а, 8б, 10, 12

- ул. Ленинградская 1, 3, 4, 5, 7

- пр. Набережный 2, 4, 4б, 4в

ЦТП №10 (микрорайон А)

- ул. Г.Кукуевицкого 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1

ЦТП № 11 (микрорайон А)

- пр. Дзержинского 14а, 14б, 14в, 18, 24, 16в

- ул. Г.Кукуевицкого 8/1, 10/4, 10/5

- ул. Магистральная 10, 22, 22а, 24, 26, 28

ЦТП № 1 (микрорайон 3)

- ул. 60 лет Октября 3

- пр. Набережный 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80

- ул. Энтузиастов 47, 51, 53

ЦТП № 5 (микрорайон 5)

- ул. Губкина 3, 5, 7, 9, 11

- ул. Ленина 59, 61, 61/1, 61/2

- ул. Энтузиастов 55, 59, 61, 63, 67, 69

ИТП (микрорайон Кедровый Лог)

- пр. Набережный 43, 45 (общежитие №8, 10)

ЦТП № 99 (МГБ) (микрорайон 5)

- пр. Ленина 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4

ЦТП № 16 (квартал А)

- ул. Г.Кукуевицкого 2, 4, 6/3

- пр. Ленина 49, 51, 53, 55

- ул. Магистральная 32, 34, 36

ЦТП № 30 (микрорайон 5А)

- пр. Ленина 69, 75/2, 73

- ул. И.Киртбая 5/2, 5/1

ЦТП № 95 (микрорайон 5А)

- ул. И.Киртбая 7, 9, 9/1, 13, 13/1

ЦТП № 49 (микрорайон 5А)

- ул. И.Киртбая 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 25

- ул. Ф.Показаньева 4, 6, 10, 10/1, 12

ЦТП № 103 (микрорайон 37)

- ул. И.Киртбая 20

ИТП (микрорайон 37)

- ул. И.Киртбая 18

ЦТП № 24 (микрорайон 11Б)

- пр. Ленина 66, 66/1, 68, 70, 70/1

- ул. Чехова 1, 3, 5, 5/1, 7 блок А

ЦТП № 96 (микрорайон 11Б)

- ул. Профсоюзов 12, 12/1, 12/2, 14/1,14

- ул. Чехова 9, 7 бл.Б

- пр. Ленина 72

ИТП (микрорайон 11Б)

пр. Ленина 74

С 10.06.2024 по 23.06.2024 отключение зоны теплоснабжения котельной № 21 пос. Звёздный.

ЦТП № 47 (пос. Звёздный)

- ул. Трубная 5/1, 5/2, 5/3

С 19.06.2024 по 02.07.2024 отключение зоны теплоснабжения котельной № 3, а также отключение ЦТП № 8, 21, 22, 36, 35, 70, 71, ИТП Майская 10,14, ИТП Ленина 41,43 (зона теплоснабжения ГРЭС-1).

ЦТП № 65 (микрорайон 9)

- ул. Просвещения 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 39, 41

- ул. Гагарина 14, 24 (А, Б, В), 26

ЦТП № 66 (микрорайон 10)

- ул. Гагарина 4, 6, 8 (А, Б, В), 10

- ул. Просвещения 13, 15, 17

- ул. Энергетиков 1, 1/1, 3, 3/2, 3/1,5

ЦТП № 67 (микрорайон 9)

- ул. Энергетиков 15, 17, 19, 21, 23, 25

- ул. Просвещения 52, 54

ЦТП № 68 (микрорайон 9)

- ул. Просвещения 43, 45, 47, 49

- ул. Энгельса 7, 9

- ул. Гагарина 30, 32, 34

- ул. Энергетиков 29

ИТП (микрорайон 9)

- ул. Энергетиков 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 13

- ул. Просвещения 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48

- ул. Гагарина 12

ЦТП № 69 (квартал 7)

- ул. Энергетиков 6, 16, 16а, 18, 26, 26/1

ИТП (квартал 7)

- ул. Энергетиков 10

ИТП (микрорайон №8)

- ул. Энергетиков 33, 31

ЦТП № 72 (микрорайон 8)

- ул. Республики 72, 74, 76

- ул. Энергетиков 35, 37, 39, 41, 43, 45

- пр-д Советов 3

ЦТП № 73

- пр. Набережный 3 (общежитие пожарной части)

ЦТП № 74

- ул. Республики 65, 67, 69, 71

Частный сектор:

- ул. Республики 73а, 75/5

ИТП

- ул. Республики 81, 83

ЦТП № 22 (микрорайон 7)

- ул. Декабристов 9, 13, 15

ЦТП № 8 (микрорайон 7)

- пр. Ленина 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1

- ул. Декабристов 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2

- ул. Майская 4, 6, 8, 6/2

ЦТП № 36 (микрорайон 7А)

- ул. Декабристов 6, 12, 12/1, 14

- пр. Дзержинского 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15

- ул. Майская 20, 22, 24

ЦТП № 35 (микрорайон 7А)

- ул. Декабристов 2;

- пр. Дзержинского 1, 3/2, 3/3, 3а, 3б, 7/1, 7/2, 7/3

ИТП (микрорайон 7А)

- ул. Ленина 41(жилой комплекс «Возрождение»)

- Ул. Ленина 43 (гостиничный комплекс «Возрождение»)

ИТП (микрорайон №7)

- ул. Майская 10, 14

ЦТП № 21 (микрорайон А)

- пр. Дзержинского 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 16а, 16б

- пр. Ленина 45 а,б,в,г

ЦТП № 70 (микрорайон 8)

- ул. Энергетиков 53, 55

- ул. Майская 1, 3, 5, 7, 13/1, 13/2

- ул. Республики 90,92

ЦТП № 71 (микрорайон 8)

- ул. Республики 82, 84, 86, 88, 70, 80

С 17.06.2024 по 30.06.2024 отключение зоны теплоснабжения котельной № 30 (пос. Лунный) Котельная №30 (пос. Лунный).

- ул. Аэрофлотская 13, 15, 17, 18/2, 21

- пос. Лунный д.1

- ул. Энергостроителей 2

С 01.07.2024 по 14.07.2024 отключение зоны теплоснабжения котельной № 27 (пр-т Набережный 17), зоны теплоснабжения котельной № 26 (пр-т Набережный 17/2).

- пр-т Набережный 17, 17/1, 17/2

С 01.07.2024 по 14.07.2024 отключение зоны теплоснабжения котельной № 13 ЦТП № 81 (микрорайон «Железнодорожный»).

- ул. Привокзальная 10

- ул. Грибоедова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

- ул. Мечникова 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13

- ул. Крылова 13, 15, 17

- ул. Толстого 20а

ЦТП № 82 (микрорайон «Железнодорожный»)

- ул. Привокзальная 2, 4, 4а, 4б, 6

- ул. Толстого 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30

- ул. Крылова 5, 7/1, 7/2, 7

ЦТП № 46 (микрорайон «ПИКС»)

- ул. Привокзальная 22, 24, 26, 28

- ул. Крылова 39/1, 43/1, 41/1

ЦТП № 80 (микрорайон «ПИКС»)

- ул. Крылова 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

ЦТП № 83 (микрорайон «ПИКС»)

- ул. Привокзальная 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 20/1, 18/4, 18/3

- ул. Грибоедова 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8

ИТП (микрорайон № 44)

- ул. Крылова 49

ИТП от КРП № 3 (микрорайон «ПИКС»)

- ул. Грибоедова 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10

ИТП (микрорайон «ПИКС»)

- ул. Привокзальная 18/2

С 01.07.2024 по 14.07.2024 отключение зоны теплоснабжения ГРЭС-2 – ВЖР ЦТП № 51 (микрорайон 23).

- ул. Мелик-Карамова 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 74Б

- ул.Мелик-Карамова 76, 76а, 76Б, 76В, 78

ЦТП № 52 (микрорайон 23)

- пр. Комсомольский 20/1

- ул. Федорова 59,61,65,67, 69

ЦТП № 53 (микрорайон 23)

- ул. Московская 32а, 34, 34/1, 34а, 34б

- пр. Комсомольский 6, 6/1, 12, 12/1 ,14/1, 14/3, 14/4, 14/6

ЦТП № 54 (микрорайон 23)

- ул. Мелик-Карамова 25, 25/1, 25/2, 90, 92

- ул. Федорова 5, 5/1, 5/2

ИТП (микрорайон 23)

- пр. Комсомольский 20

ИТП (микрорайон 23а)

- пр. Мелик-Карамова 4, 4/1, 4/2, 4/3 (ЖК «Возрождение»)

ЦТП № 55 (микрорайон 24)

- пр. Пролетарский 8, 8/1, 8/2,10, 10/1

- пр. Комсомольский 15

- ул. Геологическая 13/1, 15, 17, 19, 21

- ул. И.Кайдалова 28/1

ЦТП № 97 (микрорайон 24)

- ул. И.Кайдалова 28, 30

- ул. Геологическая 15/1

ИТП (микрорайон 24)

- пр. Комсомольский 9, 9/1, 11, 11/1, 11/2, 13

- пр. Пролетарский 10/2, 10/3 (общежитие)

ЦТП № 61 (микрорайон 25)

- пр. Пролетарский 12, 14, 18

- ул. Геологическая 18, 18/1, 22, 22/1, 24

- ул. Первопроходцев 1, 2, 4, 7/1

- ул. Комсомольский 17, 19

ЦТП № 62 (микрорайон 25)

- пр. Комсомольский 21, 21/1, 31

- пр. Пролетарский 20, 22, 24, 26

- ул. Первопроходцев 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2

ЦТП № 63 (микрорайон 25)

- пр. Комсомольский 25, 27, 27/1

- пр. Пролетарский 28, 30, 30/1

- ул. Югорская 12/4, 18, 20, 22, 24

- пр. Первопроходцев 13, 14, 14/1, 15/1, 18

ЦТП № 56 (микрорайон 26)

- ул. Югорская 1, 1/2, 1/1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4

- пр. Пролетарский 32

- ул. Ф.Салманова 2

- ул. Ф.Салманова 4 (общежитие пожарной части)

- ул. Озерная 22 (частный жилой дом)

- ул. Зеленая 40 (частный жилой дом)

- ул. Озерная 19/1 (частный жилой дом)

- ул. Озерная 17а (частный жилой дом)

ИТП (микрорайон 26)

- ул. Югорская 3

ИТП (микрорайон 30Б)

- ул. И.Захарова 2, 2/1, 4

ИТП от КРП № 6 (микрорайон 30)

- ул. И.Захарова 5, 5/1, 7, 9/1, 9/2

ЦТП № 59 (микрорайон 27)

- ул. Мелик-Карамова 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 47/1, 47/2

- пр-д Взлётный 2, 4/1, 11

- пр-д Мунарева 2

- ул. Югорская 34

ЦТП № 60 (микрорайон 27)

- пр. Комсомольский 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46

- ул. Югорская 30/1, 30/2, 32, 32/1

- пр. Взлетный 1, 4, 5, 5/1, 7

- пр-д Мунарева 4

ИТП от КРП № 1 (микрорайон 27А)

- ул. Югорская 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1

- Югорский тракт 43

ЦТП № 57 (микрорайон 28)

- ул. Югорская 7, 9

- пр. Комсомольский 48

- ул. Озерная 29

ИТП (микрорайон 28)

- ул. Югорская 13, 15, 17

- пр. Комсомольский 50, 52

ЦТП № 58 (микрорайон 28А)

- ул. Мелик-Карамова 20, 24, 28/1, 28/2, 28/3

- ул. Нагорная 3, 7, 9, 11, 13, 15

ЦТП № 101 (пос. ПСО-34)

- пос. ПСО 34 д. 2, 29, 30

ЦТП № 104 пос. Кедровый-2

- пос. Кедровый-2 д.13

пос. Финский

- ул. Загородная 1, 3

ЦТП № 100 (восточная промзона)

С 15.07.2024 по 28.07.2024 отключение зоны теплоснабжения котельной № 28 (пос. Юность) Котельная №28 (пос. Юность).

- ул. Шушенская 15

Частный сектор:

- ул. Саянская 1в, 1д, 2в

- ул. Шушенская 20а, 24, 24а, 26а

С 15.07.2024 по 28.07.2024 отключение зоны теплоснабжения котельной № 5 (пос. Дорожный) Котельная №5 (пос. Дорожный).

- ул. Дорожный 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21

- ул. Дорожный 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

- ул. Замятинская 13

С 05.08.2024 по 18.08.2024 отключение зоны теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Город, СГРЭС-1 – ПКТС – ВЖР ЦТП № 37 (микрорайон 14).

- ул. 50 лет ВЛКСМ 6а, 6б, 8, 10

- пр. Ленина 34, 36

- ул. Островского 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

- ул. Студенческая 7, 14, 16

ЦТП № 40 (микрорайон 15)

- пр. Мира 24, 26а, 28

- ул. Студенческая 11, 13, 17, 19, 21

ЦТП № 75 (микрорайон 16)

- пр. Мира 30, 30/1, 32, 32/1, 32/2, 34а, 34/1, 36, 36/1, 36/2

- ул. 50 лет ВЛКСМ 2, 2/1, 4, 4/1, 2/2

ЦТП № 12 (микрорайон 15А)

- пр. Мира 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37/1, 37/2, 39

- ул. Пушкина 1, 3, 5, 7, 15, 18

ЦТП № 13 (микрорайон 15А)

- ул. Пушкина 17, 19, 21

- ул. Островского 18, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28

- пр. Мира 31, 33

ЦТП № 14 (микрорайон 15А)

- ул. Пушкина 23, 25, 25а, 27, 29, 33

- ул. Островского 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46

ЦТП № 48 (микрорайон 16 А)

- ул. Пушкина 8, 8/1, 8/2, 8/3, 16, 22, 24

- ул. Пушкина 4 (общежитие пожарной части)

- ул. Маяковского 27/1

- ул. Профсоюзов 50

ЦТП № 41 (микрорайон «Хоззона»)

- ул. Маяковского 16, 18

- пр. Мира 44, 40

ЦТП № 42 (микрорайон 17)

- ул. Дружбы 14, 15

- ул. 50 лет ВЛКСМ 3

- ул. 30 лет Победы 13

ЦТП № 2 (микрорайон 17,18,19, 20)

- ул. 30 лет Победы 1, 1а, 3, 3а, 5, 9, 9а, 11, 24, 28

- ул. 50 лет ВЛКСМ 5, 5а, 7, 9, 11, 11а, 13

- ул. Береговая 72

- пр. Дружбы 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17

- пр. Ленина 28, 30, 32

- ул. Парковая, 26

- ул. Северная 71

- ул. Сибирская 14/1, 16/1, 18/1

- ул. Юности 6, 7, 19

Частный сектор:

- ул. Боровая 10

ИТП (микрорайон 20)

- ул. Маяковского 7, 9, 9/1, 9/2, 11

ИТП (микрорайон 20А)

- ул. Маяковского 10

- ул. 30 лет Победы 36

ИТП от КРП № 5 (микрорайон 20А)

- ул. Университетская 19,17, 15

- ул. Маяковского 8

ЦТП № 76 (микрорайон «Центральный»)

- б-р Свободы 2, 4, 8, 10

- пр. Ленина 13, 15

ИТП (микрорайон «Центральный»)

- ул. Ленина 11, 19, 23

ЦТП № 77 (микрорайон «Центральный»)

- пр. Ленина 25, 27, 29, 33

- б-р Свободы 12

ЦТП № 7 (микрорайон 12)

- ул. Бажова 2б, 2в, 3/1, 4, 6, 8

- ул. Бахилова 2, 4, 6, 8, 9а, 11

- пр. Ленина 38, 40, 42, 46

- ул. Островского 3, 5

ЦТП № 34 (микрорайон 11)

- ул. Бажова 10, 12, 14, 19, 21, 23

- ул. Бахилова 1, 3

- пр. Ленина 52, 50

- пр. Мира 6, 8

ЦТП № 33 (микрорайон 11)

- ул. Бажова 20, 22, 24, 29, 31

- пр. Ленина 54, 56, 58

- пр. Мира 4, 4/1

ЦТП № 9 (микрорайон 13)

- ул. Бажова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

- пр. Мира 10, 12, 14, 16, 20

- ул. Островского 11

ЦТП № 17 (микрорайон 13А)

- ул. Островского 9, 9/1, 19, 21, 21/1, 21а,

- пр. Мира 23/1

ЦТП № 18 (микрорайон 13А)

- ул. Лермонтова 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3

- пр. Мира 19

ЦТП № 19 (микрорайон 13А)

- ул. Островского 17, 29

- ул. Профсоюзов 40, 42

- б-р Писателей 21, 21/1

ИТП (микрорайон 13А)

- ул. Профсоюзов 38

ЦТП № 23 (микрорайон 13А)

- ул. Лермонтова 10, 12

- ул. Профсоюзов 32, 34, 34/1, 36

- б-р Писателей 15

ЦТП № 31 (микрорайон 11А)

- ул. Чехова 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20

- ул. Профсоюзов 16, 18, 18/1, 18/2, 22, 24, 24/1, 26, 28

- ул. Лермонтова 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 13/1, 13/2

ЦТП № 32 (микрорайон 11А)

- пр. Мира 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 15, 17

- ул. Лермонтова 1/1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2

- б-р Писателей 2

ЦТП № 26 (микрорайон 11А)

- ул. Чехова 4/1, 4/2, 4/3, 6, 7 блок В, 8, 10, 10/1, 12

- пр. Мира 1, 1/1

- ул. Ленина 62

ИТП (микрорайон 11А)

- пр. Мира 3

ЦТП № 64 (микрорайон 20А)

- ул. 30 лет Победы 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1

- ул. Университетская 27, 23, 23/5

- пр. Пролетарский 2, 2/1

ЦТП № 78 (микрорайон 32)

- пр. Пролетарский 1, 5, 3/1, 7/1

- ул. 30 лет Победы 52/1, 56/2

ЦТП № 79 (микрорайон 32)

- ул. 30 лет Победы 54, 56/1, 62

- ул. И.Каролинского 15, 13

- ул. 30 Лет Победы 64

ИТП (микрорайон 32)

- ул. И.Каролинского 9, 13/1

- ул. 30 лет Победы 60 (общежитие СурГПУ)

- ул. 30 лет Победы 60/1 (общежитие СурГУ)

- ул. Университетская 29, 29/2, 31

- ул. 30 лет Победы 50

- Пролетарский 9 (Гудзон)

ЦТП № 43 (микрорайон 33)

- ул. 30 лет Победы 37/1, 37/2, 37/3, 37/4

- ул. Быстринская 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20/2

ЦТП № 50 (микрорайон 33)

- ул. Быстринская 22, 22/1, 24/1, 24/2

- ул. 30 лет Победы 43/1, 43/2, 43, 45

ЦТП № 98 (микрорайон 33)

- ул. 30 лет Победы 39, 41/1, 41/2

- ул. Быстринская 20/1, 20/3, 20

ИТП (микрорайон 33)

- ул. 30 лет Победы 41, 37

- ул. Генерала Иванова 2

ЦТП № 38 (микрорайон 34)

- ул. Быстринская 2, 4, 6

- ул. Маяковского 28, 30, 32, 34

ЦТП № 39 (микрорайон 34)

- ул. Маяковского 20, 20/1, 22, 24, 26

- пр. Мира 49, 51

ИТП (микрорайон 34)

- ул. Быстринская 8, 10

ИТП от КРП №2 (микрорайон 34)

- пр. Мира 53, 53/1, 55, 55/1, 55/2

- ул. Генерала Иванова 3, 3/2, 5, 5/1, 7/1, 7

- ул. Быстринская 8/1, 12

ЦТП № 102 (микрорайон 31)

- ул. И.Захарова 27, 27/1

- ул. И.Захарова 23 малосемейное общежитие УВД

ИТП (микрорайон 31)

- Университетская 35 (общежитие СурГУ)

ИТП (микрорайон 30)

- ул. И.Каролинского 8 ,10, 12, 14, 14/1, 14/2

- ул. И.Захарова 9, 11/1, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/2, 17, 19

ИТП (микрорайон 31Б)

- ул. И.Захарова 20

- ул. Университетская 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 49

ЦТП № 45 (микрорайон 16А)

- ул. Маяковского 27, 33/2, 37, 39, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 49/1

- ул. Пушкина 14, 14/1, 18/1

ЦТП № 85 (микрорайон 18)

- ул. Университетская 5

- ул. Рабочая 31, 31/1, 31/2, 31а, 41 (мкр. 19)

- пр. Ленина 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 22, 24, 24/1, 24/3

- ул. Сибирская 11а, 11б

ИТП (микрорайон 18, 19)

- ул. Университетская 3, 7, 9, 11

- ул. Ленина 26, 16, 18

- ул. 30 лет Победы 10

- ул. Сибирская 15

С 10.06.2024 по 23.06.2024 отключение зоны теплоснабжения котельной КК-45 ООО «СГЭС».

– ул.Билецкого 5, 7, 9,12, 12/1, 14

– ул.Крылова 36, 38,20

– ул.Усольцева 19, 23,25

– ул.Крылова 47/2, 53/3, 53/4,53/2,53/1,53

– Югорский тракт, 4

– ул.Киртбая 22, 24/1, 24, 29, 31

С 05.08.2024 по 18.08.2024 отключение зоны теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Город, СГРЭС-1 – ПКТС – ВЖР.

КРП № 1, КРП № 3 (микрорайон №20 А)

– ул. Университетская 25/1, 25/2, 21, 23/1, 23/2, 23/4

– пр. Пролетарский 2а, 4/2

С 12.08.2024 по 25.08.2024 отключение зоны теплоснабжения котельной ООО «ТехСтрой» в 35А мкр.

– ул.Киртбая 27,27/1,29/2