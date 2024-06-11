Афиша мероприятий на День города и День России в Сургуте

Федеральная мультимедийная выставка «Россия Будущего»

Место проведения: Исторический парк Россия – моя история, улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 10:30.

Жителей и гостей Сургута приглашают на открытие мультимедийной выставки «Россия Будущего», где каждый посетитель начнет свое путешествие с прошлого, где познакомится с достижениями предыдущих поколений. Затем посетитель отправится в будущее, чтобы увидеть новейшие разработки ученых и перспективные проекты.

Телефон для справок: 58-90-90. Вход свободный. 0+

Городской квест «Тут Сургут»

Место проведения: По согласованному маршруту. Время: 12:00.

У жителей Сургута есть возможность отметить День города участием в увлекательном квесте «Тут Сургут», посвященному истории города, его знаковым местам и достопримечательностям. В финале квеста у Культурного центра «Порт» сургутян ждет награждение победителей ценными призами. Для прохождения квеста необходим заряженный смартфон с установленным приложением «ВКонтакте». Запись на участие в квесте и инструкции по прохождению маршрута можно узнать через личные сообщения группы Культурного центра «Порт».

Телефон для справок: 24-25-62, запись через личные сообщения группы Культурного центра «Порт» — vk.com/port.surgut. Вход свободный. 0+

Арт-фестиваль «Рыбное место»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: 13:00.

Для сургутян подготовили большое количество мастер-классов на разных локациях по росписи одежды от художницы Марины Нарейко. В программу мероприятия входят:

— роспись брелоков из гипса;

— роспись кулонов;

— мастер-класс по коллажам;

— роспись одежды с художником Мариной Нарейко;

— мастер-класс по акварели «Белые ночи»;

— «Чудо рыбка» (смешанная техника);

— «Веселые медузы» (бумагопластика);

— «Разноцветные ракушки» (роспись).

Телефон для справок: 35-09-78. Вход свободный. 0+

Арт-фестиваль «Рыбное место»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 16:00.

Для горожан выступят лучшие джазовые музыканты в составе от стандартного квинтета до духового оркестра. В их исполнении прозвучат как классические произведения, так и авторская музыка. В рамках фестиваля включены программы «Rhytm’n’Jazz» квинтета Алены Поль, «Дюк Эллингтон» Джазового оркестра, «Tower Of Power» Джазового секстета и «Романтик саунд» Ростислава Доронина.

Телефон для справок: 24-25-62. Вход свободный. 0+

Выставка «Вдохновленные Севером»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж. Время: по графику работы учреждения.

Жители Сургута увидят выставочный проект, в который входят произведения выдающихся русских художников, которые были воодушевлены и покорены Севером, красотой его природы и бескрайними просторами: Л. Ф. Лагорио, И. И. Шишкина, А. М. Васнецова, К. А. Коровина, К. И. Горбатова, Н. А. Либерова и другие.

Телефон для справок: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: Взрослый —150 рублей, для детей и пенсионеров — 50 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+