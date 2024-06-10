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​В Сургуте состоялся полет «Русских Витязей» в честь Дня России и 430-летия города

«Русские Витязи» и «Барсы» продемонстрировали сургутянам авиашоу

​В Сургуте состоялся полет «Русских Витязей» в честь Дня России и 430-летия города
Фото: Администрация Сургута

Накануне над Сургутом состоялось авиашоу, посвященное Дню России и 430-летию города. Более 53 тысяч сургутян насладились зрелищным выступлением авиационной группы «Русские Витязи» и пилотажной группы «Барсы», сообщает Администрация Сургута.

«Мероприятие открыли сургутские «Барсы» — единственная в мире женская пилотажная группа малой авиации. Затем выступили знаменитые «Русские Витязи». Показ проходил с участием шести истребителей СУ-35С, за маневрами которых с восторгом следили жители», — указали в сообщении.

Стоит отметить, что пилоты истребителей тяжелого класса прилетели в Сургут по приглашению Андрея Филатова.

«Дорогие друзья, с праздником, с Юбилеем, с наступающим Днем России! У нашего города великая история. Убежден, у Сургута настоящая и сильная перспектива для развития, и в такой команде у нас все получится», – обратился к сургутянам экс-глава города Андрей Филатов.

«Русские Витязи» посетили Сургут в четвертый раз. По традиции они встретились со школьниками Сургута и организовали для них экскурсии на летном поле.


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Сегодня в 11:06, просмотров: 142, комментариев: 0
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