Трое из десяти жителей Сургута считают, что отпуск должен длиться четыре недели

По мнению 24% жителей Сургута идеальный отпуск длится больше 28 дней, и лишь 3% горожан уверены, что для отпуска достаточно десяти дней. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса SuperJob, проведенного с 26 мая по 4 июня.

«Лишь 3% жителей Сургута уверены, что для идеального отпуска достаточно 10 дней. По мнению 13% респондентов, для полноценного отдыха нужно две недели. Для 17% — три недели. Трое из десяти опрошенных считают, что отпуск должен длиться четыре недели. В том, что идеальный отпуск должен продолжаться больше 28 дней убеждены 24%», — говорится в сообщении.

Чаще успевают отдохнуть за две недели люди помоложе — в возрасте до 34 лет. Опрошенные от 35 до 45 лет предпочитают четырехнедельный отпуск. Среди женщин больше тех, кому достаточно для отпуска трех недель, а вот среди мужчин больше сторонников четырехнедельного отдыха.