В Сургуте гостила делегация из Беларуси

Встреча, посвященная патриотическому воспитанию молодежи и дальнейшему развитию дружественных отношений между Россией и Беларусью, прошла на минувшей неделе в Сургуте. Как передает пресс-служба администрации города, в ней участвовали представители мэрии, участники международного проекта «Содружество» из Белоруссии, а также общественники, молодежь и юнармейцы. По видеосвязи к встрече присоединились жители города-побратима Гомель.

Среди прочего, они обсудили проекты «Знамя Победы», «Герои земли сургутской», «Без срока давности», «Уроки мужества» — они реализуются в Сургуте; также разговор шел об аналогичных и других проектах, которые проводятся в городах Беларуси.

Некоторые будут воплощаться совеместными усилиями: в числе инициатив, которые реализуются сургутянми вместе с представителями Белорусского союза молодежи, — интерактивные проекты, направленные на изучение культурного и исторического наследия обеих стран.