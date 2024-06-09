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​В Лянторе откроют Добро.Центр

Сургутский район занимается развитием социальных и гражданских инициатив

​В Лянторе откроют Добро.Центр
Фото: admsr.ru

Очередной Добро.Центр — их в России уже более 700 — откроется в Лянторе, сообщает пресс-служба администрации Сургутского района. Эти организации занимаются развитием социальных и гражданских инициатив — воспользоваться их услугами можно в два клика — зайдя на платформу ДОБРО.РФ, во вкладке «Мои сервисы» выбрать услугу ближайшего Добро.Центра. Здесь помогут подобрать экспертов по вашему вопросу, найти помещение для работы, предоставить услугуи волонтеров и т.д.

«На базе Лянторского молодежного центра открыто пространство под будущий Добро.Центр, — комментирует заместитель начальника управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Валентина Хомутовская. — Сейчас программа проходит лицензирование. После чего у добровольцев Сургутского района появятся новые возможности для обучения и сопровождения».


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Сегодня в 10:57, просмотров: 126, комментариев: 0
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