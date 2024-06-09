Новое место притяжения получит молодежь Нижнесортымского уже на предстоящей неделе

Новый Молодежный центр откроют в сельском поселении Нижнесортымский 12 июня, сообщает пресс-служба МАУ «Районный молодежный центр». Это отдельные помещения площадью 639,4 квадратных метра расположенные в бывшем Нижнесортымской детской школе искусств — они были переданы в конце 2023 года РМЦ.

Обустройство проходило за счет субсидии, выделенной в ходе реализации федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта «Образование». «Сумма федеральной субсидии на 2024 год составляет 4 120,9 тысячи рублей, сумма софинансирования из средств окружного бюджета — 6 445,6 тысячи рублей, и 7 692,7 тысячи рублей — бюджет Сургутского муниципального района (общая сумма субсидии — 18 259,2 тыс. рублей)», — подсчитывают в РМЦ.

12 июня всех ждут на торжественное открытие центра, в котором разместятся концертный зал, кибер-класс, пространство креатива, а также мини-коворкинг и клуб молодых семей.

На праздник ждут врио губернатора Югры Руслана Кухарука, главу Сургутского района Андрея Трубецкого, главных героев — молодежь Нижнесортымского и других поселений района.