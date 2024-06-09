В Сургуте гостит пилотажная группа «Русские Витязи»

Легендарные самолеты-истребители, которые показывают фигуры высшего пилотажа на авиашоу «Русских Витязей», воочию увидели сургутские школьники, которых пилотажная группа пригласила на экскурсию.

«Школьники нашего города находились в ожидании несколько дней, — рассказывает заместитель директора департамента образования администрации города Ольга Иванова. — Встречи состоялись. Накануне пилотажная группа побывала в двух общеобразовательных учреждениях. Четыре пилота и командир давали интервью, рассказывали ребятам о своем становлении, профессиональном и личном опыте. Конечно, отрадно, что более 250 сургутских ребят смогли очно встретиться с легендарными летчиками. Сегодня еще порядка 150 детей принимают участие в экскурсии на летном поле. Это очень значимо. Такие встречи важны для ребят, для некоторых это первый шаг к выбору профессии. У нас даже есть пример, когда встреча со знаменитыми летчиками в 2022 году подтолкнула одного из лицеистов принять осознанное решение и сейчас он обучается в Челябинском высшем военном авиационном краснознамённом училище штурманов».

Как отмечают в пресс-службе администрации города, дети не только оценили экстерьер самолетов, но и были приглашены внутрь — побывали в кабине пилотов, летчики же рассказали им о технике, роли истребителей в обеспечении безопасности страны и ответили на посыпавшиеся вопросы.

Увидеть самолеты «Русских Витязей» в небе можно уже сегодня: пилотажная группа прилетела в Сургут уже в четвертый раз — сегодня поздравит город с 430-летием.

Выступление планируется в 16 часов — время может быть изменено, если погодные условия изменятся. Пока же, впрочем, синоптики прогнозируют ясный и теплый день — самое время для праздника на открытом воздухе. Наблюдать фигуры высшего пилотажа можно будет с Югорского тракта.