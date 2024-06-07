Врач из Сургута помогла аэрофобу, который запил успокоительное алкоголем

Врач Сургутской окружной клинической больницы Светлана Нефедова помогла пассажиру самолета, который запил успокоительное алкоголем. После такого коктейля мужчине стало плохо, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Инцидент произошел во время полета из Сургута в Санкт-Петербург. Самолет набрал высоту, когда бортпроводники спросили, есть ли на борту врачи. Оказалось, что один из пассажиров, страдающий аэрофобией, употребил успокоительные таблетки в сочетании с алкоголем. Это оказало критическое воздействие на организм молодого человека.

«Бледные кожные покровы, холодный пот, во время разговора мужчина несколько раз терял сознание. Светлана Нефедова оказала ему первую помощь, а когда самолет приземлился в Санкт-Петербурге, пассажира передали в руки бригады скорой медицинской помощи», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Врач Светлана Нефедова дала рекомендации жителям Югры, которые планируют авиаперелеты: