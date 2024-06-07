«Акрон Холдинг» откроет в Сургуте производство полимерно-армированной трубы

На полях Петербургского международного экономического форума прошла рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслана Кухарука с генеральным директором группы компаний «Акрон Холдинг» Павлом Морозовым. Обсуждение касалось расширения присутствия «Акрона» в регионе, в частности, приобретения новой сервисной базы в Сургуте и строительства нового производственного завода.

Компания «Алмаз-Нефтесервис», входящая в структуру «Акрон Холдинг», уже работает в Югре и предоставляет нефтесервисные услуги. На текущий момент предприятие находится в процессе приобретения сервисной базы в Сургуте площадью 12 гектаров. Павел Морозов поделился планами о расширении производственной деятельности: «У нас есть два предприятия по производству полимерно-армированной трубы. Третий завод планируем открыть в Сургуте».

Руслан Кухарук поддержал инициативы компании: «В части вашего проекта по строительству завода отмечу, что мы готовы оказать всю поддержку, которая касается административных мер, сопровождения в части технологического присоединения».

«Акрон Холдинг» является одним из крупнейших промышленных многоотраслевых холдингов России, охватывающих металлургию, производство полимеров, широкую номенклатуру кабелей и оборудования, а также переработку и утилизацию ломов и различных видов отходов. Деятельность холдинга распространяется на 22 региона страны.

Расширение деятельности «Акрон Холдинга» в Югре не только усилит индустриальную базу региона, но и способствует созданию новых рабочих мест, улучшению инвестиционного климата и повышению качества жизни жителей.