Власти Сургутского района просят поддержать проекты в конкурсе инициативного бюджетирования

В VIII Всероссийском конкурсе инициативного бюджетирования представили шесть проектов, реализованных в Сургутском районе в 2023 году. Среди них − «АРХ пространство в АРТ формате», «ОСТОРОЖНО: Горячо!», «Спортивно-экстремальный забег «В отрыв!», «Мы в эфире», «Доступный спорт» и «Фиджитал аRена». Об этом рассказал в соцсетях глава района Андрей Трубецкой.

«На конкурс НИФИ Минфина России активисты муниципалитета представили шесть проектов, реализованных в районе в 2023 году. Проголосовать за них можно до 1 июля на портале «Мои финансы»: https://vk.cc/cxqKvA. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в шорт-лист, а к сентябрю будут известны результаты. Победители конкурса получат денежные сертификаты от 50 до 150 тысяч рублей», − поделился глава в публикации.

Сургутский район не в первый раз участвует в конкурсе. В 2021 году победил проект «Люди R». В 2022 году инициативы «АРТ-коворкинг» и «ЧелоВечность» заняли второе и третье места в своих номинациях. В 2023 году второе место завоевал проект «Молодежный центр в каждом селе».

Всего за прошлый год жители района смогли привлечь в свои проекты 65 млн рублей. А с 2019 по 2023 год в муниципалитете реализовали 37 инициативных проектов на 160 млн рублей.