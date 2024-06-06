В Сургуте продолжают благоустраивать парк на месте тубдиспансера

В Сургуте стартовало благоустройство сквера на улице Республики, 75 на месте бывшего тубдиспансера. В этом году на работы выделили 28 млн рублей в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», рассказали в «Сургутской трибуне» со ссылкой на начальника технического отдела управления капитального строительства Андрея Арменчу.

«При разработке проектной документации были заказаны инженерно-экологические изыскания. По результатам этих изысканий никаких рисков не обнаружено. То есть территория полностью пригодна для массового пребывания людей», − поделился глава отдела.

В 2024 году на территории планируют создать дорожно-тропиночную сеть к парку и спортивной площадке. Площадь тротуарной дорожки составит более двух тысяч квадратных метров, площадь асфальтобетонного покрытия – порядка 450 квадратных метров.

В следующем году объект будет полностью готов. Для сургутян здесь обустроят детские площадки, площадку для выгула животных, памп-трек, зону отдыха и, конечно же, лавочки, урны, освещение и видеонаблюдение.