05 июня Сургутская ГРЭС-2 завершила отопительный сезон. Работы по подготовке оборудования к осенне-зимнему периоду будут выполнены с 1 по 14 июля.

По итогам диагностики в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» выполнят локальные замены участков трубопроводов теплосети. В том числе – отводов диаметром 530 и 800 мм, Для повышения надёжности предусмотрена замена арматуры Ду-800, Ду-400, Ду-200.

Кроме того, на станции отремонтируют насосный парк вместе с деаэраторами подпитки теплосети, подогревателями и фильтрами на сетевых и повысительных насосах.

В завершении подготовки к осенне-зимнему сезону 24/25 г. г, в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» проведут заполнение и гидравлические испытания теплосети.