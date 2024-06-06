Дорожная кампания в Сургуте идет полным ходом

В Сургуте продолжается ремонт дорожного полотна на Нефтеюганском шоссе − от улицы Островского до Маяковского. Общая протяженность участка составляет более одного километра. Объект обновляют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», напомнили в пресс-службе городской администрации.

«Планируем закончить ремонт с опережением графика. На участке работают две бригады в дневное и ночное время. Уже на 60% уложили верхний слой асфальта. Останется установить барьерное ограждение, укрепить обочины щебнем и восстановить зеленую зону», – рассказал начальник участка СК «ЮВИС» Магомедтамир Тамиров.

Подчеркнем, что в рамках «БКД» в 2024 году планируют отремонтировать дорогу на улице Энергетиков (от улицы Майской до Энгельса) и Югорской (от улицы Мелик-Карамова до проспекта Пролетарский). На Энергетиков подрядчик приступил к работам.

В рамках дополнительного окружного субсидирования «Форум «Развитие Югры» также будет выполнен ремонт еще пяти участков автомобильных дорог.

«Ремонт пройдет на улицах Дальняя, Автомобилистов, Ивана Шидловского, Толстого (от улицы Крылова до улицы Привокзальная) и участок улицы Западной (от улицы Автомобилистов). В настоящее время подрядные организации уже приступили к работам на улицах Дальняя и Западная. По улицам Ивана Шидловского и Толстого проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. Локации для обновления были выбраны жителями города в рамках голосования», – отметил начальник отдела организации и контроля ремонтных работ улично-дорожной сети МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Игорь Назаров.

Помимо этого, в рамках дорожной кампании в городе устранят колейность на площади более 40 тысяч квадратных метров и приведут в порядок девять внутриквартальных проездов.

Подробнее о работах в 2024 году в Сургуте − в обзоре СИА-ПРЕСС.