В Сургута завод бизнесмена Андрея Копайгоры хотят продать по сниженной цене

В Сургуте завод «Элкап» скандального бизнесмена Андрея Копайгоры пытаются продать еще дешевле, чем раньше. Начальная цена − 134 млн рублей, передает «Вестник» со ссылкой на сайт-агрегатор электронных торгов. Между тем в 2021 году завод хотели перепродать за 348 млн рублей.

«Минимальная цена - 107 207 040 рублей, прием заявок до 22.07.2024, 09:00», − говорится в сообщении.

Напоминаем, что в апреле суд вынес приговор скандально известному бизнесмену. Мужчину полностью освободили от уголовного преследования.