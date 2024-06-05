В Сургуте устанавливают обстоятельства ДТП с электросамокатом

Сегодня утром, 5 июня, на улице Университетская в Сургуте водитель электросамоката наехал на маленькую девочку, из-за чего она получила травму. В настоящий момент следователи проводят проверку, сообщили в СУ СКР по Югре.

«По предварительным данным, 05 июня в утреннее время водитель электросамоката при движении в жилой зоне около многоквартирного дома на улице Университетской в городе Сургуте допустил наезд на несовершеннолетнюю. После происшествия ребенок доставлен в медицинское учреждение», − говорится в сообщении.

Между тем, сам молодой человек, управлявший электросамокатом, рассказал, что торопился на экзамен и случайно наехал на девочку, передали в SiTV. После сразу же подошел к ней и дождался скорую помощь и полицейских. Также, по его словам, он извинился перед мамой пострадавшей.

«Ехал, опаздывал на экзамен, случайно наехал на пяточку ребенку, девочке 11 лет. Я еду по тротуару − смотрю, она впереди. Я ее просил отойти, она бежала передо мной: я сворачиваю, она сворачивает. Получилось, что я задел ее пятку», − рассказали в издании.

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