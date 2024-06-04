Больше 20 мигрантов доставили из заведения общепита в полицию Сургута

В Сургуте продолжаются мероприятия по выявлению правонарушений в сфере миграционного законодательства. Одна из проверок прошла на предприятии общественного питания. Оттуда в отдел по вопросам миграции доставили 23 человека, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Полицейские обнаружили нарушения как стороны принимающей стороны, так и со стороны мигрантов. В отношении трех из них составили административные протоколы за нарушение правил въезда в Россию.

«Все граждане проверены сотрудниками ОВМ по базам данных учета иностранных граждан. Нарушители, подверженные административному наказанию, прошли обязательную дактилоскопическую регистрацию», - уточнили в пресс-службе полиции.