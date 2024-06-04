В Сургуте достраивают детский сад в микрорайоне «Марьина гора»

В Сургуте завершается строительство детского сада в микрорайоне «Марьина гора». Готовность объекта составляет 90 процентов, сообщает телеграм-канал администрации города.

«Детский сад рассчитан на 300 мест. В здании предусмотрены просторные группы, оборудованный пищеблок, физкультурные залы и бассейн», - сказано в сообщении.

Сейчас рабочие выполняют облицовку фасадов, проводят внутренние отделочные работы. Сдать в эксплуатацию здание планируют в начале третьего квартала этого года.

Одновременно в микрорайоне «Марьина гора» строится школа с универсальной безбарьерной средой. Сдача запланирована на 2025 год. В школе будут учиться 900 школьников.

За несколько лет на территории микрорайона «Марьина гора» планируют возвести более двух десятков домов, всего порядка 400 тысяч квадратных метров жилья.