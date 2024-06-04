Сургутянам назвали даты отключения горячей воды

С 5 июня СГМУП «ГТС» прекращает отопительный сезон. Перенесенное ранее отключение горячей воды по зонам теплоснабжения котельных №1, 2, 24 и части энергообъектов по зоне СГРЭС-1 начнется 6 июня и продлится по 19 июня включительно.

«В связи с устойчивой положительной среднесуточной температурой наружного воздуха и на основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и межгосударственным стандартом ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», СГМУП «ГТС» прекращает отопительный сезон с 5 июня. Соответствующее Постановление принято Администрацией города Сургута», − рассказали в пресс-службе ГТС.

Отметим, что отопительный сезон 2023-2024 гг. продлился 252 дня.

Напоминаем, ранее в Центральном районе Сургута отложили отключение горячего водоснабжения из-за холодной погоды.