Скейт-парк в Сургуте разобрали из-за аварийного состояния

В Сургуте разобрали скейт-парк около парка «За Саймой» со стороны улицы Ивана Кайдалова. Еще в мае все конструкции отправили в утиль из-за аварийного состояния, рассказали «Сургутской трибуне» в пресс-службе городской администрации.

«В 2023 году проведено обследование всех конструкций фигур и было определено, что данный скейт-парк в аварийном состоянии и ремонт данных конструкций невозможен. Принято решение о списании и утилизации данной площадки», − говорится в ответе мэрии.

Напоминаем, что площадка для сургутских скейтеров впервые появилась в 2015 году. Позже, в 2021 году, потребовался ремонт парка на сумму почти полмиллиона рублей. Необходимые средства выделил депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков из депутатского фонда. Сейчас же денег на объект не нашлось.

«На сегодняшний день «Федерация скейтбординга ХМАО-Югры» участвует в конкурсе на Грант Губернатора Югры с проектом о строительстве новой скейт-площадки на этом же месте», − добавили в администрации.

Ранее стало известно, что сквер на месте легендарного долгостроя в Сургуте могут возвести за счет спонсоров.