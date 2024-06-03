В Центральном районе в Сургуте отложили отключение горячего водоснабжения

Из-за холодов в Сургуте решили отложить отключение горячей воды в части Центрального жилого района. Об этом сообщили в СГМУП «ГТС».

«СГМУП «ГТС» сообщает, что в связи с низкой температурой наружного воздуха и отсутствием постановления Администрации города об окончании отопительного периода 2023-2024 гг., сроки отключения ГВС в зоне теплоснабжения котельных №1, 2 и 24, части объектов зоны теплоснабжения СГРЭС-1, переносятся до выхода соответствующего постановления. Учитывая вышеизложенное, отключение горячего водоснабжения для производства ремонтных и регламентных работ в части Центрального жилого района г. Сургута с 4 июня не состоится», − говорится на сайте предприятия.

Информация о новой дате появится позже.

Напоминаем, что отключение горячего водоснабжения должно было стартовать с 4 по 17 июня пройдет отключение зоны теплоснабжения котельной № 1, 2 ЦТП № 4, 10, 11, 6, 15, 28, 27, 25, 29, 94, ПС №1, 2, а также отключение ЦТП № 1, 5 ,16, 99, 24, 95, 96, 30, 49,103 (зона теплоснабжения СГРЭС-1).