Татарской красавицей Югры стала жительница Сургутского района

Артистка Районного центра культуры Арина Минхаерова признана «Татарской красавицей Югры», сообщает пресс-служба администрации Сургутского района: национальный конкурс среди югорчанок прошел накануне в Сургуте.

Корону и возможность участвовать в Международном конкурсе «Татар Кызы» Арина Минхаерова получила, обойдя восемь других участниц в конкурсах, где требовалось представить себя на родном языке, приготовить национальные блюда, выступать с творческими номерами.

«Арина нарезала татарскую лапшу «токмач кису», рассказала о себе на татарском и исполнила попурри из двух татарских народных романсов, — говорят в пресс-службе администрации муниципалитета. — Так девушка стала победительницей конкурса «Татар Кызы ХМАО-Югры 2024» и обладательницей короны».