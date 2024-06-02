Строительство детсада в микрорайоне «Марьина гора» в Сургуте завершается

Возведение детского садика в новом сургутском микрорайоне «Марьина гора» подходит к концу, сообщает пресс-служба мэрии: на сегодня готовность объекта составляет 90 процентов.

«Сейчас идет облицовка фасадов, проводятся внутренние отделочные работы, — говорят в администрации города. — Сдать в эксплуатацию здание планируют в начале третьего квартала этого года».

Строительную площадку посетил директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев: «Это пример того, как социально ориентированный застройщик синхронизирует процесс строительства объектов образования одновременно со строительством жилья, — прокомментировал он. — Отмечу, администрация Сургута и жители города понимают, что невозможно организовывать жилищную застройку без объектов образования. И по мере заселения жилых домов, которые здесь активно строятся, осуществляется возведение объектов образования».

Справка: Детский сад рассчитан на 300 мест — с просторными группами, оборудованным пищеблоком, физкультурными залами и бассейном.

Застройщиком выступила компания «Сибпромстрой». «Это типовой проект, не первый, который строит наша компания, адаптированный к северным условиям, — говорит заместитель генерального директора Николай Епифанов. — Детский сад полностью закроет потребность в дошкольном образовании первой очереди строительства микрорайона».

В 2025 году в микрорайоне сдадут в эксплуатацию и школу на 900 учащихся: она уже строится.