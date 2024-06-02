Территорию Сургута избавляют от клещей

Традиционная сезонная противоклещевая обработка продолжается в Сургуте: сейчас идет первый этап. К концу мая были обработаны более ста объектов департамента образования, включая летние оздоровительные лагеря, территории детских садов и школ.

«Всего мы планируем обработать 311 объектов на площади 445 гектаров, — говорит директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко. — Это объекты физической культуры и спорта, территории общего пользования: парки, скверы, кладбища, объекты здравоохранения и образования».

Как отмечает пресс-служба администрации города, обработка проводится безвредными для человека и теплокровных животных препаратами в три этапа с интервалом в 25-30 дней. Чтобы исключить привыкание клещей к средствам, их постоянно меняют: после каждой акарицидной обработки Санэпидемстанция проводит специальные исследования и выдает заключение по ее эффективности.