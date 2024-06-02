Победителем Всероссийского конкурса «Инновационный детский сад» стал «Аист» в Сургутском районе

Детский сад «Аист» в Сургутском районе признан победителем Всероссийского конкурса «Инновационный детский сад». Как отмечает пресс-служба администрации муниципалитета, конкурс проводит Национальная Академия Общественного Признания Заслуг и Достижений граждан в рамках Всероссийского образовательного реестра «Образование.Инновации.Будущее».

«Мы готовы поделиться всем тем, что мы умеем с другими, — прокомментировала победу заведующая детским садом «Аист» Евгения Лупикова. — Наш детский сад реализует несколько инновационных проектов и основной проект — это «Здоровей-ка». Это четыре направления: «Здоровей-ка-крепыш», «Здоровей-ка-пловец», «Здоровей-ка-шахматист», «Здоровей-ка-турист». Также у нас реализуется Всероссийский проект «Техномир: развитие без границ».

Помимо спортивных занятий для детей в садике проводятся занятия сухое плавание и в бассейне — девять воспитанников «Аиста» уже имеют серебряные и бронзовые значки ГТО.

Традиция занимать высокие места у дошкольных учреждений Сургутского района уже закрепилась: из 19 таких организаций шесть являются всероссийскими инновационными площадками, еще девять признаны такими на уровне региона.

«Детские сады Сургутского района достаточно сильные: сильные педагогическим коллективом и материально техническим оснащением, — отметила заместитель директора департамента образования Елена Суровцова. — Например, детский сад «Ромашка» в Лянторе реализует экологическое направление, «Сибирячок» в Лянторе работает в тесном сотрудничестве с «Сургутнефтегазом». В ближайшее время именно на базе этого детского сада открывается соляная комната. В «Золотой рыбке» уделяет большое внимание финансовой грамотности дошкольников, у них очень много интерактивных программ. Детский сад «Журавушка» в Федоровском работает по развитию интеллектуального творчества детей. Там можно увидеть планетарий, говорящую стену, океанариум, приобретена мультстудия, скалодром, интерактивный пол. В детском саду «Светлячок» развивают театрализованную деятельность, в детском саду «Теремок» развивается кадетское движение».