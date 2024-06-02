В Югре обсудили вопросы развития туризма в регионе

Вопросам развития туризма в Югре была посвящена встреча предпринимателей Сургута и Сургутского района с заместителем губернатора ХМАО Сергеем Черняевым, директором окружного департамента промышленности Кириллом Зайцевым и начальником управления туризма департамента промышленности Югры Ольгой Лапшиной.

Среди прочего обсудили реализацию программы социальных сертификатов для школьников 5-9 классов на следующий год.

«Югра осталась в числе десяти регионов Российской Федерации, которые продолжили государственную программу по социальным сертификатам в сфере туризма. Запрос на программу есть, ее надо продолжать, только со следующего года возможна ее трансформация, которая поможет увеличить охват школьников», — отмечает Сергей Черняев.

Как отмечает пресс-служба администрации Сургутского района, участники встречи также обговорили федеральные и региональные меры поддержки в сфере туризма, которые могут повлиять на развитие туристической инфраструктуры: упор сделали на вопросы повышения качества услуг и реализации новых проектов.

«Для развития региональных точек притяжения, магнитов — пляжей, троп, туристических маршрутов с 2024 года регионам будет предоставляться единая субсидия на развитие туризма, что сподвигло предпринимателей Сургутского района к профессиональной коллаборации и созданию новых туристических проектов», — сообщает руководитель Информационного центра администрации МАУ «РУСС» Ирина Ковалева.