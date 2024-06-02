В День детства юные сургутяне оценили развлекательную программу

Лето Сургут, как и вся страна, традиционно встречает празднично: накануне в городе отметили День защиты детей — мероприятия охватили ряд местных площадок.

«Традиционно к 1 июня целый ряд учреждений культуры подготовили свои программы. Среди них: квесты, мастер-классы, конкурсы, эстафеты, а также досуговые, развлекательные и познавательные программы, — комментирует директор департамента культуры и молодёжной политики администрации города Антон Акулов. — Мероприятия посетили несколько тысяч юных и взрослых сургутян».

Так, весь день шел фестиваль детства и юности «Фестиваль Первых», который охватил сразу несколько городских площадок, на которых главные герои праздника участвовали в тематических играх, в которых, например, узнавали о направлениях работы общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» участвовали в викторинах, создавали поделки-талисманы и т.д.

Сургутская филармония показывала «Путь Олоко» — музыкальную сказку по мотивам финно-угорского эпоса с участием артистов театра «Петрушка», филармонии и Детской хореографической школы №1.

В Центральной детской библиотеке вспомнили, как устраивали праздники в советских детских лагерях. Здесь играми, конкурсами и спектаклями отмечали 120-летие Аркадия Гайдара.

Сургутский краеведческий музей представил уникальную коллекцию насекомых, оформленную по мотивам «Мухи-Цокотухи» Чуковского.

Творческие мастер-классы, конкурсы, эстафеты, ростовые куклы, актеры «Петрушки» и, конечно, аттракционы развлекали детей в городском парке культуры и отдыха.

После встречи лета часть юных горожан распределилась по летним лагерям: в Сургуте накануне открылось 58 таких организаций, которые базируются в учреждениях системы образования, культуры и некоммерческих организациях. За лето каникулярные программы охватят более восьми тысяч детей.