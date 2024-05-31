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​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 июня? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 июня? // АФИША
Фото: ТАиК «Петрушка»

1 июня

Проект MOROSHKA. Мюзикл «Путь Олоко»

Место проведения: большой зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 13:00, 15:00.

«Путь Олоко» — музыкальная сказка для всей семьи по мотивам финно-угорского эпоса. 250 артистов: Симфонический оркестр, хоровая капелла «Светилен», солисты сургутской филармонии, актеры театра «Петрушка», Детская хореографическая школа №1 поведают на языке современной музыки историю одного путешествия. Традиционный сюжет «упакован» в современные жанровые формы с использованием синтеза света и звука, возможностей мультимедиа.

Телефон для справок: +7 (3462) 52-18-01. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Стендап концерт в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

Кто был на стендапе, тот знает, что перед выступлением комиков выходит ведущий и разогревает зрителей, рассказывая правила для вашего комфортного пребывания и импровизируя с залом. И в этот вечер все выступающие попробуют себя в этой роли. Будет много импровизации, но и проверенные монологи. Будет ли смешно? Разумеется!

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 350 рублей, в день мероприятия - 500 рублей. 18+

Выставка «О чем рассказала река»

Место проведения: Галерея «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время работы: 10:00-18:00. Выходные: воскресенье, понедельник.

Серию эколого-просветительских выставок в галерее «Стерх» продолжает проект заповедника «Юганский» «О чём рассказала река».Выставка посвящена сибирским рекам и их обитателям. Представлены фотографии, видео, предметы научной коллекции и оборудования, применяемого научными сотрудниками заповедника. Кроме того, выставка познакомит с интересными фактами удивительной жизни обитателей рек заповедника «Юганский», с растениями и животными, занесенными в Красную Книгу ХМАО-Югры.

Телефон для справок: 350-978. Цена билета: от 50 до 150 рублей, дети до пяти лет − бесплатно. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

II окружной фестиваль семейных ценностей «Счастливые люди»

Место проведения: Исторический парк «Россия − Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 10:00-15:00.

В этот день вас ждут различные мастер-классы и лекции, художественная выставка, концерт и активности для всей семьи.

Телефон для справок: 58-90-90. Вход свободный. 0+

БЕЙБИ - СПРИНТ

Место проведения: ТРЦ «Аура», Нефтеюганское шоссе, 1. Время: 11:00.

В Сургуте состоится грандиозное событие «БЕЙБИ - СПРИНТ», соревнования по ползанию малышей на скорость до одного года.

Телефон для справок и подачи заявки: +7 (3462) 44-28-17. Вход свободный. 0+

«Солнечный круг. Гайдар и его команда»

Место проведения: Центральная детская библиотека, проспект Дружбы, 11А. Время: 10:00-16:00.

В Международный день защиты детей в Центральной детской библиотеке пройдет праздничная игровая программа, посвященная 120-летию Аркадия Гайдара. Вас ждут увлекательные игры, спектакли, декламирование отрывков из произведений и конкурсы – все в духе эпохи СССР.

Телефон для справок: 37-53-08, 37-53-09. Вход свободный. 6+

Музейный праздник «Я рисую лето»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 13:00-15:00.

Юных сургутян ждет интересная программа мероприятий − экскурсии и мастер-классы.

Телефон для справок: +7 (3462) 51 68 10. Цена билета: дети до семи лет − бесплатно, взрослый − 150 рублей. Предварительная запись обязательна. 6+

2 июня

ДиДюЛя – «Уникальное инструментальное шоу»

Место проведения: большой зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 19:00.

ДиДюЛя – композитор и лидер одноименной группы, которая играет музыку в стилевом диапазоне от нео-фламенко до рока и фолка. В музыке Маэстро слышны стилистические и жанровые интонации разных народов мира. Это и китайские народные мотивы, и пряный восток, и славянский задор. На концерте со сцены не звучит ни единого слова, так как язык инструментальной музыки понятен зрителям всех стран и континентов.

Телефон для справок: +7 (3462) 52-18-01. Цена билета: от 1 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Спектакль «Огневушка»

Место проведения: малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 11:00, 13:00.

В тайге старатели увидели Огневушку-поскакушку, предвестницу россыпей золота. Такую историю рассказывал дедко Ефим мальчику Федюньке. Правда это или небыль? Да только на тех местам, где девчонка огненная плясала, люди прииск открыли. Это сказ о том, что как бы ни было тяжело, а человеку с чистым и любящим сердцем многое в жизнь откроется.

Телефон для справок: +7 (3462) 34-44-03, +7 (3462) 63-71-95, +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: 500 рублей. 6+


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Сегодня в 13:55, просмотров: 165, комментариев: 0
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