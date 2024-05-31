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​Еще один кандидат заявился на пост главы Сургута

В списке кандидатур на пост главы Сургута появился еще один человек

​Еще один кандидат заявился на пост главы Сургута
Фото: Дума Сургута

Сегодня, 30 мая, еще один претендент на должность главы Сургута сдал документы на конкурсную комиссию. Об этом рассказали в городской Думе.

«Всего к этому моменту в списке кандидатур шесть человек. Все претенденты – жители Сургута», − говорится в сообщении.

Напоминаем, что Дума Сургута не разглашает личности кандидатов на пост главы. Однако горожанам все-таки известно о двух претендентах: 54-летний Олег Яцкевич — в приемную комиссию он пришел в элегантном костюме и шляпе, чем и привлек внимание, а также «вечный» кандидат на всевозможные выборы Вадим Абдуррахманов.

Конкурс по отбору главы продлится до 21 июня.


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Сегодня в 10:41, просмотров: 73, комментариев: 0
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