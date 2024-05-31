В Сургутском театре состоится спектакль «Игроки» по пьесе Николая Гоголя

На следующих выходных, 7 и 8 июня, в Сургутском театре состоится премьера спектакля «Игроки» (16+) по одноименной пьесе Николая Гоголя. Молодой петербургский режиссер Павел Никитенко – выпускник РГИСИ из развеселого анекдота подготовил целую гротескную комедию.

«Пьесу я выбрал сам. Благодарен Сургутскому театру за возможность поставить именно «Игроков». Самое интересное в «Игроках» — это автор, его горький юмор, его особое, по меткому выражению философа Александра Секацкого, инферноскопическое зрение. То есть способность видеть черта везде, в чем бы он ни скрывался. Пьеса, несмотря на ее острый сюжет и легкость − самодостаточная и глубокая вещь», − рассказал режиссер.

Сюжет известный – плутовской, захватывающий. Главного героя – матерого обманщика, обладателя крупного денежного выигрыша виртуозно одурачивают не менее одаренные хитрецы.

Интересное и то, что на сцене Сургутского театра предстанут герои − все мужчины, чего бывало лет десять.

Напоминаем, что здание СМДТ закрыто на капремонт. Дата и место показа: 7 и 8 июня, 19.00, Центр культуры и досуга «Камертон».