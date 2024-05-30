Дума Сургута не разглашает личности кандидатов на пост главы

В Сургуте продолжается прием документов от кандидатов на пост главы города. На должность мэра уже заявились пять человек, их личности пока что не разглашаются, сообщили в «Сургутской трибуне».

«Мы действуем в рамках порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Сургута, в котором четко прописаны полномочия конкурсной комиссии, ее членов, секретаря. Согласно порядка, полномочиями по предоставлению информации о кандидатах наделен председатель конкурсной комиссии, – пояснили в пресс-службе городского парламента.

Несмотря на скрытность процесса, сургутянам все-таки стало известно о двух кандидатах. Это 54-летний Олег Яцкевич — в приемную комиссию он пришел в элегантном костюме и шляпе, чем и привлек внимание, а также «вечный» кандидат на всевозможные выборы Вадим Абдуррахманов.

Напоминаем, что конкурс по отбору главы продлится до 21 июня. Ранее, 22 апреля, Андрей Филатов досрочно покинул пост.