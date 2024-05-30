Команда филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» заняла второе место на этапе городской Спартакиады рабочей молодежи. В соревнованиях по фиджитал-футболу приняли участие 15 команд городских предприятий.

Фиджитал-спорт сочетает традиционные дисциплины с виртуальными состязаниями. Это двоеборье, которое включает в себя видеоигру и ее реальный аналог. Например – симулятор футбола на приставке и площадка для мини-футбола.

В ходе соревнований в своей группе команда молодежного объединения Сургутской ГРЭС-2 одержала победы во всех трех играх. В том числе обыграла «Сургутские городские электрические сети», «СберБанк» и «Газпром энерго»

.В полуфинале энергетики со счетом 14:3 выиграли у РЖД.

В финальной встрече команда Сургутской ГРЭС-2 уступила МО «Сургутнефтегаз» со счетом 7:10.

В составе сборной Сургутской ГРЭС-2 выступали:

Юрий Овсяный, электрический цех;

Максим Адаменко, котлотурбинный цех;

Марат Ибрагимов, отдел технической диагностики;

Николай Кочурин. Цех АСУТП;

Сергей Грачев, котлотурбинный цех.

Стоит отметить, что соревнования по фиджитал-футболу в рамках городской спартакиады рабочей молодежи состоялись впервые. А несколько футболистов Сургутской ГРЭС-2 входят в состав сборной ХМАО-Югры – UgraReset и успешно принимают участие в региональных и всероссийских соревнованиях.