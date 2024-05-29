Это плановая работа в рамках соблюдения собственником гидротехнического сооружения (ГТС) обязательных требований в области безопасности. Данное мероприятие отражено в действующей декларации безопасности ГТС и находится на контроле в Ростехнадзоре. Все работы выполняются по согласованному проекту, обеспечивающему безопасность ее эксплуатации в период ремонта и не влияют на работоспособность плотины.

Необходимость ремонта была выявлена в ходе очередного комплексного обследования ГТС филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», в связи с постепенным изменением фактических параметров сооружения, из-за воздействия климатических условий и накопительной осадки сооружения. Высота на которую предстоит восстановить гидротехническое сооружение до проектных отметок – различная. На отдельных участках плотины до полуметра.

Общая протяженность плотины водохранилища филиала «Сургутская ГРЭС-2» порядка 6 километров. Работы на объекте уже начались. На 200 метровом участке сняты плиты проезда . Часть из них по результатам дефектовки будет заменена. Новые материалы уже завезены. Идет отсыпка и наращивание гребня плотины с уплотнением песчаной насыпи до проектных отметок. Затем на уплотненное основание уложат геотекстиль, песчано-щебеночную смесь, плиты и забетонируют примыкания.

Работа одновременно ведется на нескольких участках. На одних выполняется устройство примыкания, на других – расчистка и подготовка поверхности под укладку плит и последующее бетонирование.

Восстановление проектных отметок гребня плотины, с учетом подготовительных и проектных работ, будет выполнено за три года. В этом году ремонт завершится по графику до 10 октября. Возобновится – в мае 2025 года.