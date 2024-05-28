Сургутяне могут ознакомиться с графиком отключения горячего водоснабжения

Власти Сургута поделились графиком отключения горячего водоснабжения для производства ремонтных и регламентных работ в межотопительный период. Его опубликовали на сайте городской администрации.

С 4 по 17 июня пройдет отключение зоны теплоснабжения котельной № 1, 2 ЦТП № 4, 10, 11, 6, 15, 28, 27, 25, 29, 94, ПС №1, 2, а также отключение ЦТП № 1, 5 ,16, 99, 24, 95, 96, 30, 49,103 (зона теплоснабжения СГРЭС-1).

ИТП (микрорайон 1А)

пр. Набережный 12

ул. Энтузиастов 1, 3

ПС №1, 2 (микрорайон 1)

ул. Восход 17, 19

пр. Молодежный 3, 4, 5, 6

пр. Набережный 20, 26

ул. Артема 8

ул. М.Поливановой 11

ИТП (микрорайон 1,2,4)

ул. Энтузиастов 4, 42, 44, 17, 25

ул. 60 лет Октября 2

ул. Восход 1,2,21

ЦТП № 94 (микрорайон 2)

пр. Набережный 46, 48

ул. Энтузиастов 37, 39, 45

ул. 60 лет Октября 14

пр. Набережный 50, 51, 53, 54

Тепловые узлы (микрорайон 2)

ул. Артема 13

ул. Энтузиастов 41

ЦТП № 4 (микрорайон 4)

ул. Губкина 14, 16, 18

ул. Энтузиастов 6, 8, 40

ул. Нефтяников 29а

ЦТП № 27 (микрорайон 4)

ул. Нефтяников 11, 21

ЦТП № 15 (микрорайон 6)

ул. Губкина 15, 17, 21

ул. Г.Кукуевицкого 5/3

ул. Энтузиастов 52 (бл. Б,В)

ЦТП № 28 (микрорайон 6)

ул. Губкина 23

ул. Г.Кукуевицкого 7, 9, 9/1

ЦТП № 29 (квартал 3)

ул. Нефтяников 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1

ИТП (квартал 3)

ул. Г.Кукуевицкого 15/3

ЦТП № 25 (микрорайон А)

ул. Ленинградская 10а, 15, 17

ул. Кукуевицкого 20

пр. Набережный 6, 8, 10, 12/1, 14

ЦТП № 6 (микрорайон А)

пр. Дзержинского 6/1, 6/2, 8, 8а, 8б, 10, 12

ул. Ленинградская 1, 3, 4, 5, 7

пр. Набережный 2, 4, 4б, 4в

ЦТП №10 (микрорайон А)

ул. Г.Кукуевицкого 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1

ЦТП № 11 (микрорайон А)

пр. Дзержинского 14а, 14б, 14в, 18, 24, 16в

ул. Г.Кукуевицкого 8/1, 10/4, 10/5

ул. Магистральная 10, 22, 22а, 24, 26, 28

ЦТП № 1 (микрорайон 3)

ул. 60 лет Октября 3

пр. Набережный 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80

ул. Энтузиастов 47, 51, 53

ЦТП № 5 (микрорайон 5)

ул. Губкина 3, 5, 7, 9, 11

ул. Ленина 59, 61, 61/1, 61/2

ул. Энтузиастов 55, 59, 61, 63, 67, 69

ИТП (микрорайон Кедровый Лог)

пр. Набережный 43, 45 (общежитие №8, 10)

ЦТП № 99 (МГБ) (микрорайон 5)

пр. Ленина 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4

ЦТП № 16 (квартал А)

ул. Г.Кукуевицкого 2, 4, 6/3

пр. Ленина 49, 51, 53, 55

ул. Магистральная 32, 34, 36

ЦТП № 30 (микрорайон 5А)

пр. Ленина 69, 75/2, 73

ул. И.Киртбая 5/2, 5/1

ЦТП № 95 (микрорайон 5А)

ул. И.Киртбая 7, 9, 9/1, 13, 13/1

ЦТП № 49 (микрорайон 5А)

ул. И.Киртбая 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 25

ул. Ф.Показаньева 4, 6, 10, 10/1, 12

ЦТП № 103 (микрорайон 37)

ул. И.Киртбая 20

ИТП (микрорайон 37)

ул. И.Киртбая 18

ЦТП № 24 (микрорайон 11Б)

пр. Ленина 66, 66/1, 68, 70, 70/1

ул. Чехова 1, 3, 5, 5/1, 7 блок А

ЦТП № 96 (микрорайон 11Б)

ул. Профсоюзов 12, 12/1, 12/2, 14/1,14

ул. Чехова 9, 7 бл.Б

пр. Ленина 72

ИТП (микрорайон 11Б)