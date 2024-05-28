В Сургутском районе выделили более 300 млн рублей на подготовку к осенне-зимнему периоду

Сургутский район направит порядка 326 млн рублей на масштабную подготовку к осенне-зимнему периоду. Текущий и капитальный ремонт охватит коммунальные и социальные объекты, жилые дома и инженерные сети. Все основные работы планируют завершить к 1 сентября, чтобы успеть подать тепло в школы и детсады, рассказал в своих соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Исполнение плана уже началось. Активная фаза стартует с наступлением тепла и полным завершением отопительного сезона. В рамках кампании по подготовке к ОЗП 2024-2025 годов должны быть отремонтированы порядка шести км изношенных инженерных сетей в Белом Яре, Лянторе, Нижнесортымском – всего семь крупных участков. Ожидается ремонт котла в котельной Федоровского, контракт с подрядчиком на выполнение работ уже заключен, и двух котлов на подобном объекте в Белом Яре», − говорится в публикации.

Подчеркнем, что 193 млн рублей из всех выделенных денег − федеральные, региональные и муниципальные средства. Еще 133 млн рублей направлены со стороны управляющих и ресурсоснабжающих компаний, поселений.