Сургутян приглашают на публичные слушания по новому генплану города

В Сургуте пройдут публичные слушания по новому генеральному плану города. Принять участие в мероприятии могут все желающие, сообщил депутат гордумы Алексей Кучин.

«Именно этот документ определяет как будет развиваться наш город на десятилетия вперед, где будут построены жилые дома, школы, парки, магазины, дороги... в общем Ген.план коснется каждого сургутянина, поэтому настоятельно рекомендую принять участие в его обсуждении! Более того, в среду мы еще увидим и новые правила землепользования и застройки - документ определяющий, что и как можно строить в городе», - написал депутат на своей странице в ВК.

Мероприятие пройдет 29 мая в 18 часов в здании думы Сургута на ул. Восход, 4. Вход свободный, нужен только паспорт.