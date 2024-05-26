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​Последние звонки для сургутских выпускников отзвенели

В Сургуте прошли торжественные мероприятия, связанные с выпуском очередных школьников

​Последние звонки для сургутских выпускников отзвенели
Фото: admsurgut.ru

В сургутских школах отзвенели последние звонки: в мероприятиях приняли участия более 7,5 тысячи выпускников, подсчитали в администрации города.

«В юбилейный для города год попрощались со школой 2 538 учащихся 11-х классов. В торжественных мероприятиях также приняли участие более 5 тысяч девятиклассников, — отмечают в пресс-службе мэрии. — Среди выпускников этого года — победители и призеры десятков конкурсов, проектов, событий от школьного до международного уровней в самых разных направлениях: интеллектуальном, спортивном, творческом, лидерском».

По словам заместителя главы города Анны Томазовой, этот выпуск особенный — он проходит в юбилейный для Сургута год. Из всех выходящих из стен школ учеников 225 претендуют на медали «За особые успехи в учении» 1 и 2 степеней, «За особые успехи в обучении», еще 152 ученика — на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием.

Для всех выпускников уже стартовала экзаменационная пора: в до начала июля в городе будет идти государственная итоговая аттестация.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 105, комментариев: 0
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