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​В сургутских школах стартовала экзаменационная пора

Экзамены начались в школах Сургута

​В сургутских школах стартовала экзаменационная пора
Фото: admsurgut.ru

Итоговая аттестации началась в сургутских школах: в ней примут участие 7,5 тысячи выпускников 9 и 11 классов. Из них — 5054 девятиклассника и 2538 одиннадцатиклассников. К последним присоединятся порядка 300 выпускников прошлых лет.

Для первых сезон государственной итоговой аттестации стартовал с экзамена по английскому языку: традиционно этот предмет выбирают порядка десяти процентов. В ряду популярных предметов также обществознание и информатика, причем в этом году последняя оказалась самой популярной после английского.

Одиннадцатиклассники начали экзаменационный период 23 мая — ЕГЭ проходит на 27 пунктах, которые были подготовлены своевременно. «Наша задача обеспечить максимально комфортные и безопасные условия при проведения экзаменов, — говорит директор департамента образования администрации города Ирина Замятина. — Все службы города подтвердили готовность к государственной итоговой аттестации, в том числе, и по линии здравоохранения – это медицинское сопровождение детей в пунктах проведения экзамена, и по линии безопасности. Как всегда накануне, в день проведения экзаменов, с раннего утра кинологи проводят осмотр пунктов. 200 специалистов и сотрудников частных охранных предприятий будут обеспечивать безопасность».

Безопасность и прозрачность процесса обеспечивается, в том числе, системой видеонаблюдения, пункты оснащены резервным источником электропитания, необходимыми техническими средствами.

Экзамены продлятся в течение июня, финалом его станут дополнительные дни сдачи ЕГЭ, назначенные на 4 и 5 июля.


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Сегодня в 12:14, просмотров: 101, комментариев: 0
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