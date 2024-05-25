В выставке «Трудовые династии» на ВДНХ принимают участие представители Сургутского района

«Трудовые династии» — так называется выставка на ВДНХ в Москве, в которой приняли участие представители Сургутского района. Всероссийская экспозиция разместилась в павильоне «Рабочий и колхозница».

Югра представила своих земляков первым из регионов, сообщают в пресс-службе администрации Сургутского района: «Приглашенными героями из Сургутского района стали спортсмены Швецовы из Лянтора, пожарные Шамовы из Федоровского, педагоги Жабские из Солнечного и Макурины из Высокого Мыса».

«Сургутский район на выставке также представляют династии педагогов Замятиных из Тундрино, мостостроителей Косяковых из Барсово, речников Баклыковых и учителей Егоровых из Сытомино, колхозников Чамкиных из Белого Яра, газовиков Федоришиных из Сайгатиной и нефтяников Вергун-Витоль из Нижнесортымского, — добавляет глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — Материалы о них будут размещены на интерактивных стендах. Семья создателя Русскинского музея Александра Ядрошникова очно участвовала в презентации восьмитомника «Академическая история Югры», которая состоялась в рамках выставки «Трудовые династии» 17 мая. Это издание представляет и достижения Сургутского района».

Экспозиция, посвященная Югре, будет работать три месяца — далее на выставке представят свои трудовые династии и другие субъекты федерации.