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​В Сургуте чествовали самых умных школьников

Почти две тысячи школьников Сургута стали победителями конкурсов и олимпиад

​В Сургуте чествовали самых умных школьников
Фото: admsurgut.ru

Победителей всероссийских и международных олимпиад и конкурсов наградили в сургутском Дворце торжеств накануне — как сообщают в администрации города, уже стало доброе традицией чествовать школьников, которые заняли призовые места в значимых всероссийских и международных мероприятиях интеллектуальной направленности, в преддверии Дня защиты детей.

«В этом году очень высокая активность сургутских школьников в мероприятиях, определенных Министерством просвещения Российской Федерации. Это говорит о том, что у нас активные ученики, талантливые педагоги и очень заботливые родители, — комментирует заместитель главы Сургута Анна Томазова, которая представляла мэрию на церемонии. — Мы, в свою очередь, будем стараться и дальше создавать еще более эффективные условия для роста и развития детей. В Сургуте сегодня работают 13 школьных технопарков, 2 кванториума, IT-куб, в семи учреждениях созданы центры по работе с детьми по подготовке к олимпиадам».

В этом учебном году в мероприятиях интеллектуальной направленности приняли участие более 22 тысяч учеников сургутских школ, и почти две тысячи из них стали победителями и призерами мероприятий различного уровня — от муниципального до федерального. В нынешней церемонии приняли участие 37 ребят, которые проявили поистине выдающиеся способности в области проектной и исследовательской деятельности, в олимпиадном движении и в разработке социально-значимых проектов. Они достигли успеха во Всероссийской олимпиаде школьников, Национальной технологической олимпиаде всероссийском конкурсе «Большая перемена» и в других.

Призовые места в таких мероприятиях позволяют им получить дополнительные преимущества при поступлении в высшие учебные заведения страны — в том числе, например, поступление в вузы без сдачи экзаменов по профильным предметам.


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Сегодня в 10:58, просмотров: 87, комментариев: 0
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