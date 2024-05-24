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Сургутские школьники поедут на место, где развернулось Бородинское сражение

Завершён XII сезон проекта «Три ратных поля России в Сургуте»

Сургутские школьники поедут на место, где развернулось Бородинское сражение
Фото 3-поля-сургут.рф

Двенадцатый сезон культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте» подошел к концу. Благодаря ему тысячи школьников города погружаются в изучение трех важнейших военных событий в истории нашей страны – битвы на Куликовом поле (1380 год), Бородинском сражении (1812 год) и танковом противостоянии под Прохоровкой (1943 год). Одержанные там победы стали поворотными точками в истории России. Каждому из этих событий в рамках проекта «Три ратных поля» посвящен отдельный ресурсный центр – Куликовскую битву изучают в школе №18, Бородинское сражение – в лицее имениХисматулина, а Прохоровку – в школе №26. Итоговое мероприятие по случаю завершению проекта состоялось в гимназии №2.

«Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы подвести итоги уже XII сезона проекта, – обратилась к участникам награждения заместитель главы Сургута Анна Томазова. – Мы поделились своей практикой на российском уровне. Проект признан и рекомендован к распространению в стране. Дорогие ребята, хочу сказать слова благодарности за то, с какой любовью вы относитесь к родной истории и с каким желанием и ответственностью приняли эстафету наследников Победы. Великие битвы, которые вы изучаете, дают нам пример любви к Отечеству».

В проект по изучению ключевых событий российской военной истории вовлечены все 37 общеобразовательных учреждений Сургута, а партнерами выступают Центральная библиотечная система и мультимедийный исторический парк «Россия – моя история. Югра». Школьники участвуют в интернет-викторинах, научно-практических конференциях, конкурсах видеороликов, кинофестивалях, исследовательской работе.

«Приятно находиться среди единомышленников с общими целями, задачами, мыслями, – отметил депутат думы Югры Александр Сальников. – Проект направленна то, чтобы на высоком организационном уровне, общими усилиями сохранять нашу историю. Это очень важно. Спасибо руководству города, ресурсным центрам».

Помимо школьников, в двенадцатом сезоне «Трех ратных полей» приняли участие также воспитанники детских садов. Они изучали подробности жизни своих прабабушек и прадедушек во времена Великой Отечественной войны, а также участвовали в акции «Бессмертный полк» на территории своих учреждений.

«В этом году мы бьем рекорды. 663 участника в трех возрастных категориях с 1 по 11 классы имели возможность индивидуально пройти проект. Отборочный этап был представлен в виде викторины. Участие в нем приняли более 7 тысяч ребят. Это очень большая цифра, почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом году», – рассказала заместитель директора департамента образования Ольга Иванова.

Победители нынешнего сезона «Трех ратных полей» получили дипломы и памятные подарки, а те из них, кто учится в 8-10 классах, отправятся в экскурсионно-образовательную поездку. Они посетят непосредственно места, где происходили изученные ими исторические события, на территории Тульской и Московской областей, а также примут участие в детском празднике «Стойкий оловянный солдатик» от Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 14:41, просмотров: 73, комментариев: 0
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