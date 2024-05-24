Лицей имени Хисматулина в Сургуте отпраздновал юбилей

Лицей имени генерал-майора Василия Ивановича Хисматулина отпраздновал 30-летний юбилей. Образовательное учреждение открыло свои двери кадетам в 1994 году, а в 2000 году было названо в честь начальника УВД Ханты-Мансийского автономного округа. Поздравить руководителей и учащихся лицея приехали представители администрации и думы Сургута, а также представители окружной власти.

«Уважаемые лицеисты, вы не только сильны в знаниях. Вы знаете историю Родины, показываете, как нужно любить родной город, Югру, Россию, – обратилась к юбилярам заместитель главы Сургута Анна Томазова. – Конечно, эта основа заложена высокопрофессиональным педагогическим составом, и я хочу сказать огромное спасибо руководителю учреждения Семену Владимировичу и всему коллективу за настоящих патриотов».

Гости мероприятия подчеркивали, что лицей – визитная карточка Сургута с точки зрения патриотического воспитания. Количество его кадетов за 30 лет выросло с 50 до более чем двух тысяч человек. Образовательное учреждение занимает лидирующие позиции по участию в мероприятиях «Шаг в будущее» на местном и российском уровнях. Его воспитанники побеждали на Всероссийских кадетских сборах, форуме «Молодые интеллектуалы России», региональном этапе конкурса «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа», соревнований типа «Зарница», «Резерв» и массы других мероприятий.

«Сегодня лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича принимал поздравления по случаю 30-летнего юбилея. По распоряжению председателя думы Югры Бориса Сергеевича Хохрякова вручил награды работникам образовательного учреждения за долголетний добросовестный труд и особый вклад в воспитание подрастающего поколения, – написал по этому поводу депутат думы Югры и выпускник лицея Ринат Айсин. – Каждого кадета отличает порядочность, честность и дисциплинированность. Выражаю благодарность всему педагогическому составу и руководству. Всегда с особенной радостью вспоминаю яркие учебные будни, сборы, походы, уроки физподготовки. В этот день желаю руководству лицея, педагогам, обучающимся и выпускникам здоровья, благополучия, жизненного оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!»

Выпускники лицея имени Хисматулина успешно поступают и получают высшее образование в учреждениях системы МВД, ФСБ, Прокуратуры, Министерства юстиции и Росгвардии.

Справка «НГ»:

Василий Иванович Хисматулин, в честь которого был назван сургутский лицей милиции, родился 5 июля 1947 года в Житомирской области УССР. Учился в школе милиции в Саратове, работать начал следователем Уватского РОВД. С 1971 по 1980 рос по службе, работая в Казанском районе Тюменской области, Нижневартовске, Мегионе. В 1985 году стал замначальника УВД Сургутских городского и районного исполкомов, в 1988 возглавил эту структуру. В 1996 году получил должность начальника УВД ХМАО, в 1999 году заслужил звание генерал-майора милиции. 21 февраля 2000 года был награжден почетной грамотой президента России. А 9 марта того же года после непродолжительной болезни скоропостижно ушел из жизни.

При поддержке Администрации Сургута