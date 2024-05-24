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В Сургуте центральный вход в мэрию закроют до конца лета

Центральный вход в администрацию Сургута закроют до конца лета

В Сургуте центральный вход в мэрию закроют до конца лета
Фото: siapress

В Сургуте с 27 мая закроют на капитальный ремонт центральный вход в администрацию города на ул. Энгельса, 8. В мае специалисты приступят к подготовительным работам, а 1 июня к демонтажным, сообщает телеграм-канал мэрии.

«Планируется устройство фундамента, железобетонного крыльца, замена кровли козырька, а также иные работы, включая создание безбарьерной среды для маломобильных групп», - сказано в сообщении.

Реконструкция завершится до 31 августа. Вход для посетителей на это время будет осуществляться с обратной стороны здания.

Ранее сообщалось, что на ремонт крыльца мэрии Сургута направят 20,5 млн рублей. Контракт выиграло ООО «Стройгид», снизив первоначальную цену на 1,3 млн рублей


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Сегодня в 14:32, просмотров: 96, комментариев: 0
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